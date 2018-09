The Walking Parrot zabiera turystów na wycieczki po oryginalnych warszawskich pubach

Jak wiele innych ciekawych historii, ta rozpoczyna się w barze. A dokładniej w jednym z lokali na Nowym Świecie, w którym ceny nie są zbyt wygórowane i zawsze znajdzie się miejsce dla potencjalnego gościa. Pewnego wieczoru przyszła tam spora grupa obcokrajowców, co wywołało zdziwienie wśród stałych bywalców. Przedsionek udający salę dla palących nie zachęca swoim wyglądem. Jego obdrapane ściany pokryte są napisami wykonanymi czarnym sprayem. Słowem: specyficzny klimat. Nie jest to więc pierwsze miejsce, jakie przychodzi na myśl, kiedy chcemy pokazać przybyszom zza granicy stolicę.

Niedaleko przecież stoi palma, a na ulicy Nowy Świat przechodzącej w Krakowskie Przedmieście nie brakuje eleganckich lokali, w których spragnieni zostaną napojeni, a głodni nakarmieni. Dlaczego więc pochodzący z różnych krajów uczestnicy wycieczki w liczbie ponad 20 zostali przyprowadzeni w tak mało reprezentatywne dla Warszawy i popularne wśród mieszkańców stolicy miejsce? Po krótkim śledztwie i kilku interesujących rozmowach udało się ustalić, kto za tym wszystkim stoi.

Jak się okazało wycieczkę zorganizowała firma The Walking Parrot, a jej uczestnicy brali udział w turnusie zwanym Pub Crawl. W jego ramach przewodnicy oprowadzają grupę turystów po tanich i ukrytych w różnych zakamarkach stolicy lokalach, często znanych jedynie garstce mieszkańców miasta. W ten sposób obcokrajowcy mają okazję zasmakować warszawskiego, nocnego życia za niewygórowaną cenę.

Pomysł tak przypadł do gustu redaktorowi niniejszego portalu, że postanowił umówić się na rozmowę z właścicielem The Walking Parrot. Po kilku tygodniach od spotkania z turystami udało mi się w tym samym barze zobaczyć z Diogo Machado. Portugalczyk po raz pierwszy przybył do Warszawy około trzech lata temu i jak sam mówi, bardzo szybko zakochał się w panującej tu atmosferze – ludziach, poszczególnych miejscach. Do tego zawsze był zaintrygowany ekonomią naszego kraju i kiedy pojawiła się okazja, zdecydował się otworzyć w polskiej stolicy własny biznes.

- Od wielu lat pracuję w branży turystycznej. W Portugalii nabrałem odpowiedniego doświadczenia. Dowiedziałem się, czego ludzie oczekują i jak się okazało warszawska oferta turystyczna jest dużo mniejsza niż w większości europejskich metropolii. Szczególnie jeśli chodzi o rynek niskich cen. Zagraniczni turyści nie mają po prostu okazji odkryć miasta, jego nocnego życia, poznać miejsc do których uczęszczają mieszkańcy. Chciałem to umożliwić w jak najbardziej przystępnej i zabawnej formie.

Ta przystępna i zabawna forma to właśnie wspomniany Pub Crawl. Uczestnicy płacąc 60 zł mają okazję w ciągu jednej nocy odwiedzić cztery stołeczne bary. Podróż kończy się natomiast w klubie. W każdym lokalu czeka na nich kieliszek na przywitanie, a w jednym przez godzinę mają piwo za darmo i w tym czasie organizowane są gry alkoholowe.

- Będę unikał nazw konkretnych lokali, ponieważ ich lista jest rotacyjna. Ludzie do nas wracają i biorą w tym udział po trzy, cztery razy. Z tego powodu podczas każdej wycieczki odwiedzamy inne miejsca. Skupiamy się na okolicach Nowego Świata, czy Wisły. Zabieramy turystów do pubów, do których sami prawdopodobnie by nie trafili. Dodatkowo przewodnicy zawsze opowiadają co nieco o danych knajpach. Jeśli chodzi o kluby, to zwykle idziemy do tych na ulicy Mazowieckiej.

Ze względu na cenę oferta The Walking Parrot jest bardzo atrakcyjna dla osób, które przyjeżdżają do Warszawy z ograniczonym budżetem. Często po uczestnictwie w jednej z takich wycieczek, wracają po jakimś czasie i kontaktują się z firmą, aby ponownie skorzystać z jej usług i poznać nowe miejsca.

- Nasi klienci to przede wszystkim osoby w wieku od 18 do 37 lat. Chcą bywać wśród rówieśników i w miejscach, w których poczują, że stać ich finansowo na wszystko. Nie zabieramy ich więc do drogich, eleganckich lokali, żeby nie poczuli się naciągani. Dzięki nam mogą imprezować z mieszkańcami w tym samym wieku, bawić się bez obaw o pieniądze.

Z oferty firmy mogą korzystać nie tylko turyści, ale również osoby mieszkające w Warszawie na stałe.

- Zachęcamy Polaków, aby brali udział w tych wycieczkach. Nawet dla warszawiaków nasze oferta jest tania, a co najważniejsze to doskonała okazja do poznania wielu nowych i interesujących ludzi z całego świata.

Pub Crawl to najciekawszy punkt w ofercie The Walking Parrot. Nie jest jednak jedyny. Biznes bez przerwy się rozwija i w planach jest rozszerzenie działalności na inne miasta.

- W przyszłości chcielibyśmy działać również w innych miastach w tym kraju. Już zaczęliśmy działać w tym kierunku, nie mogę jednak teraz zdradzić więcej. Powiem tylko, że prócz tego co sami robimy, zachęcamy również ludzi, aby otwierali swoje biznesy pod naszym brandem. Wraz ze wspólnikami wiemy jak dobry i bezpieczny jest ten model. Praktycznie nie ma żadnego ryzyka i oczywiście zapewnimy wszelką pomoc.