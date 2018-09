The Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego. Gigantyczny kompleks rośnie coraz szybciej [ZDJĘCIA]

Konstrukcja kompleksu The Warsaw HUB rośnie w oczach. Obecnie trwa budowa trzech budynków, które docelowo osiągną od 86 do 130 m wysokości, oraz podziemnego łącznika z drugą linią metra. Zespół wieżowców usytuowany na warszawskiej Woli to najbardziej zaawansowany technologicznie i największy projekt w historii firmy Ghelamco.

Podwójny hotel w niższej wieży

Kompleks The Warsaw Hub powstaje w nowym biznesowym centrum Warszawy, w południowo-zachodniej części ronda Daszyńskiego. Finalnie będzie się składać z trzech wysokościowców: 86-metrowego budynku hotelowego (A) oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych (B i C). Wszystkie te obiekty połączy wspólne pięciokondygnacyjne podium, które stworzy wielkomiejską pierzeję ulicy Towarowej.

The Warsaw HUB będzie liczyć 113 tys. mkw. wielofunkcyjnej powierzchni. Znajdą się w nim najwyższej klasy przestrzenie biurowe, a także m.in. centrum konferencyjne, powierzchnie usługowo-handlowe i centrum fitness. W niższej wieży znajdą się dwa hotele. Będzie to pierwszy hotel Crowne Plaza w nowym designie w Europie oraz Holiday Inn Express - razem powstanie w nich ponad 430 pokoi i apartamentów, co sprawia, że będzie to największa hotelowa operacja w centrum Warszawy. Łącznie oba hotele będą nawet większe niż InterContinental przy Emilii Plater.

Ukłon w stronę kierowców, ale i rowerzystów

Położenie inwestycji w pobliżu ronda Daszyńskiego pozwoli przyszłym najemcom i klientom korzystać nie tylko z metra, lecz także z bliskiego sąsiedztwa wielu linii tramwajowych oraz autobusowych. W okolicy znajduje się też rozbudowana sieć dróg rowerowych, dlatego deweloper zdecydował się stworzyć dla rowerzystów osobny parking, niezależny od tego dla samochodów. Znajdzie się na nim miejsce aż na 420 rowerów, wyposażony też będzie w szatnie z szafkami i natryskami. Aby zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów, zbudowano dla nich oddzielny wjazd, który nie będzie łączył się z ruchem samochodowym.

Parking dla samochodów będzie sięgał aż do kondygnacji -6, ulokowanej niemal 22 metry pod powierzchnią ziemi. Na kilku poziomach znajdzie się miejsce na niemal tysiąc samochodów, które przy wjeździe na parking po tablicach rejestracyjnych będzie rozpoznawał specjalny system. Znajdą się tam również stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Kompleks zasilą trzy niezależne źródła energii, a najemcy będą mogli zainstalować w nim również swoje własne generatory.

The Warsaw Hub gotowy na początku 2020 r.

Wieża hotelowa osiągnęła już wysokość 17 kondygnacji, docelowo ma ich być 22. Równolegle trwają prace nad montażem jej elewacji. Zakończenie budowy konstrukcji jest planowane w październiku bieżącego roku. Jednocześnie do góry pną się wieże biurowe. Budynek B liczy już 9 pięter i rozpoczęto na nim montaż konsol, na których niebawem zawisną szklane panele elewacyjne. Ostatni budynek (C) jest na etapie budowy piątej kondygnacji. Cały kompleks ma zostać ukończony na przełomie 2019 i 2020 roku.

The Warsaw HUB będzie też jednym z pierwszych i bardzo nielicznych budynków w Warszawie posiadających bezpośrednie połączenie z metrem. Pierwszym takim obiektem był zrewitalizowany budynek Sezamu. Podziemny łącznik będzie prowadził wprost na obszerny pasaż handlowy na poziomie -1, w którym znajdą się restauracje, kawiarnie, drogeria, pralnia, supermarket i inne punkty handlowo-usługowe.