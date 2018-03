Reklama napoju Tiger w sierpniu ubiegłego roku spowodowała ogromne poruszenie. Producent napoju szybko posypał głowę popiołem oraz podjął działania mające na celu naprawienie wizerunkowej wpadki. Efekty tych działań obserwujemy do dziś.

Dawno żadna kampania reklamowa nie wzbudziła tak skrajnych emocji. Internet zawrzał, gdy w sierpniu 2017 roku pojawiła się reklama napoju Tiger. Na grafice promującej napój energetyczny widoczna była owinięta wstążeczką dłoń ułożona w obraźliwym geście. Hasło reklamowe brzmiało "1 sierpnia. Dzień Pamięci. Chrzanić to co było, ważne to co będzie!". Było to oczywiste i – by użyć delikatnych słów – kontrowersyjne odniesienie do powstania warszawskiego. Agencję reklamową oraz samego producenta napoju, firmę Maspex, spotkała fala krytyki, tak internetowej, jak i w audycjach publicystycznych.Szefowie Maspexu szybko zareagowali na odium, jakie przyniosła ze sobą reklama. Zerwano współpracę z agencją reklamową oraz zamieszczono przeprosiny w ogólnopolskiej prasie. Kierownictwo firmy przekazało też 500 tysięcy złotych na cele zbiórki "Pomoc dla Powstańców". W zeszłym roku przedsiębiorstwo przekazało też ponad 7 ton żywności w ramach akcji "Paczka dla bohatera" oraz udzieliło finansowej pomocy Fundacji Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, prowadzącej jedyną w Polsce specjalistyczną przychodnię świadczącą pomoc medyczną dla weteranów II wojny światowej,We wtorek 5 marca na stronie internetowej przedsiębiorstwa ukazała się informacja, którą można potraktować jako szczęśliwe dopełnienie opisywanej historii. We współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego Maspex będzie prowadził projekt edukacyjny pod nazwą "Parasol Historii. Wspomnienie '44", który potrwa do 2019 roku. W jego ramach, w najważniejszych polskich mediach opublikowane zostaną reportaże upamiętniające heroiczne czyny powstańców. Co więcej, wadowickie przedsiębiorstwo wesprze finansowo produkcję filmu "Kurier". Maspex przeznaczy też pieniężne środki na 44 tablice pamiątkowe w języku angielskim.O programie "Parasol Historii" wypowiedział się na łamach witryny internetowej przedsiębiorstwa prezes zarządu Krzysztof Pawiński. – Parasol Historii ma przede wszystkim ochraniać od zapomnienia ludzi i minione wydarzenia. Obecna edycja projektu funkcjonuje w ramach idei Wspomnienie’44, ponieważ chcemy aktywnie włączyć się w budowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim. W związku z tym planujemy zarówno działania edukacyjne, jak również wiele innych projektów, których celem jest m.in. kontynuacja pomocy żyjącym Powstańcom. Bardzo cenimy fakt, że patronem merytorycznym naszej akcji edukacyjnej zostało Muzeum Powstania Warszawskiego, które od 14 lat nie tylko wspaniale opowiada o sierpniu 44. roku, ale również gromadzi świadectwa Powstańców – mówił.