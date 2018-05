20 maja w Wilanowie wystąpi gwiazda polskiego popu Grzegorz Hyży! Zagra swoje najnowsze hity, które nuci cała Polska. Zapraszamy 20 maja o godz. 18.00 na Plażę Wilanów!

Doskonałe poczucie rytmu, niepokojąco hipnotyzujący wokal, a przede wszystkim jasno określony pomysł na własną twórczość – to wszystko sprawia, że Grzegorz Hyży debiutuje w sposób, w jaki nie powstydziłby się

nie jeden bardziej doświadczony artysta.



Premiera debiutanckiego albumu „Z całych sił“ miała miejsce 27 maja 2014 roku.Od tamtego momentu światło dzienne ujrzało 5 singli, wszystkie podbiły serca słuchaczy i okazały się wielkimi przebojami ( ok 30 milionów odtworzeń klipów na youtube).



„Na chwilę”, „Wstaję”, „Pusty dom”, „Zagadka” czy "Pod wiatr" pozwoliły Artyście ugruntować swoją pozycję na rynku muzycznym.



W 2017 roku wydaje „Momenty“. Drugi, długo wyczekiwany album to w karierze Grzegorza Hyżego moment szczególny. Otwiera bowiem nowy etap, naznaczony o wiele większą świadomością stylu i artystyczną ambicją.



Miarą sukcesu drugiego albumu jest chociażby singiel „Pod Wiatr“, który osiągnął status Podwójnej Platyny z 22- milonową liczbą odtworzeń na YouTube, a „O Pani“ stała się najczęściej graną polską piosenką w polskich rozgłośniach radiowych w 2017 roku. Płyta jest nominowana do Fryderyka 2018 w kategorii „Najlepsza płyta POP“.



