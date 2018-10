To już? Czy jeszcze nie? – po jakim czasie starań o dziecko warto udać się do specjalisty?

Niepłodność jest co prawda uznanym problemem społecznym, ale ginekolodzy to też ludzie. Mają swoje przekonania, różne doświadczenia. Nadal zdarzają się tacy, na szczęcie bardzo rzadko, którzy uważają, ze niepłodność to wymysły rozhisteryzowanych pacjentek. Sptykałam w swojej karierze kobiety, które z żalem opowiadały mi, że ich ginekolog wyśmiał je tłumacząc, że są zbyt stare, by myśleć o macierzyństwie.

Leczyłam też kiedyś parę, która przez kilka lat systematycznie uczęszczała do swojego ginekologa. Pacjentka miała wykonane wszystkie możliwe badania. Przyjmowała leki na wywołanie owulacji, na wzmocnienie fazy lutealnej. Bez efektu. W końcu sami podjęli decyzję, by zgłosić się do mnie. Okazało się, że pacjent miał bardzo słabe parametry nasienia. Szansa na naturalną ciążę była bliska zeru, o czym lekarz prowadzący nie wspomniał, chociaż badanie nasienia wykonane było na początku ich kuracji.

Na szczęście są to sytuacje marginalne. Większość lekarzy to jednak ludzie o otwartych umysłach, doskonale wykształconych, z którymi można porozmawiać na każdy temat.

Każdy lekarz jest przewodnikiem, który powinien przeprowadzić pacjentów przez zawiłe ścieżki diagnostyki i leczenia choroby. Zdarzają się lepsi i gorsi przewodnicy. Czasami para sama musi podjąć decyzję, ze warto zrobić kolejny krok i udać się do specjalisty.

To, kiedy udać się do specjalisty zajmującego się niepłodnością, to zawsze sprawa indywidualna. Zależy głównie od czasu starania się o ciążę, wieku pacjentów i chorób, na które chorują. Młodzi, zdrowi ludzie mogą starać się 2 lata bez konsultacji lekarskiej. Pacjenci po 35. roku życia powinni po pół roku starań zasięgnąć opinii lekarskiej. Dużo też zależy od temperamentu pacjentów. Jedni uznają, że pięć lat to niezbyt długo, inni już po 3 miesiącach zażądają pełnej diagnostyki.

Decyzja o udaniu się do specjalisty powinna być też obopólna. Niepłodność dotyka coraz większego odsetka par. Coraz częściej można przeczytać o tym problemie w kobiecych czasopismach. Kobiety mają olbrzymią świadomość i nie mają oporów, by zgłosić się do specjalisty po pomoc. Problem taki może się pojawić ze strony mężczyzny. Nie raz spotkałam się w swojej praktyce z lekceważeniem problemu przez partnerów, wręcz z delikatnym wyśmiewaniem partnerek, nietowarzyszeniem kobietom na wizytach u ginekologa, odmawianiem wykonania badań a nawet z kłamstwami.

Tym bardziej cieszą mnie kolejne zdjęcia nowonarodzonych dzieci, których z każdym miesiącem przybywa w moim gabinecie. Wierzę, że każda para i każdy lekarz, kierując się głosem rozsądku i pragnieniem szczęścia ludzi, którzy chcą zostać rodzicami, skieruje ich kroki w stronę specjalistów, którzy mogą im pomóc urzeczywistnić marzenie o rodzicielstwie.

dr n. med. Beata Makowska, specjalista II stopnia, ginekolog-położnik. Z kliniką InviMed w Gdyni związana od 2011 roku. Od oczątku swojej kariery zawodowej związana była z lecznictwem otwartym - Kliniką Położnictwa Akademii Medycznej w Gdyni oraz oddziałem ginekologii i położnictwa szpitala im. Wojciecha Adalberta w Gdańsku. Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.