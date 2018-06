Opłaty za wjazd do centrum dużych miast są coraz bardziej realne. Sejm uchwalił właśnie nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dalsza część artykułu poniżej.

Rządowy projekt zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach, po przejściu sejmowej ścieżki legislacyjnej, został uchwalony w środę, 6 czerwca 2018 r. Przeciwko głosowały kluby opozycyjne – ostatecznie za było 231 posłów, przeciw 199, a dwóch wstrzymało się od głosu.W nowelizacji ustawy znajduje się zapis, iż to rada gminy zyska możliwość ustanowienia "strefy czystego transportu", a za pobieranie opłat odpowiedzialny będzie wójt, burmistrz bądź prezydent. Darmowy wjazd do strefy uzyskają pojazdy elektryczne oraz te napędzane wodorem i gazem ziemnym.Natomiast posiadacze samochodów spalinowych otrzymają pozwolenie na poruszanie się po centrum dopiero po uiszczeniu opłaty. Ta nie może być wyższa niż 2,5 zł za godzinę i 25 zł za dobę. Zebrane z tego tytułu środki zwiększą gminny budżet i muszą zostać wykorzystane wyłącznie na następujące cele : oznakowanie strefy czystego transportu, zakup autobusów zeroemisyjnych i pokrycie kosztów analizy korzyści i strat, jakie przynosi wprowadzenie w komunikacji miejskiej pojazdów niespalinowych.Uchwalone właśnie prawo przewiduje też powstanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz wprowadzenie opłaty emisyjnej, która będzie nałożona na cenę paliwa. W praktyce, za każdy litr zapłacimy o 10 groszy więcej. Z opłaty emisyjnej sfinansowane zostanie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wspomniany FNT. Rząd szacuje, że nowa forma opodatkowania paliwa przyniesie do budżetu państwa około 1,7 miliarda złotych.