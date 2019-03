To już pewne. Tanie loty przeniosą z Okęcia do Radomia. Za dwa lata stamtąd będziemy latać na wakacje

W marcu Państwowe Porty Lotnicze chcą ogłosić przetarg na przebudowę pasa startowego na radomskim lotnisku. W czerwcu miałaby być podpisana umowa z wykonawcą. Pas przedłużony do długości 2,5 kilometra miałby być gotowy w sierpniu 2020 roku.

Jako, że Sadków ma przede wszystkim obsługiwać loty niskokosztowe i czarterowe nowy terminal ma być dostosowany do pasażerów takich rejsów. Ma być wygodny i komfortowy, z miejscem na przykład na sklepy, wygodnymi wyjściami do samolotów, punktami odpraw i kontroli. W budynku będą na przykład trzy karuzele do odbioru bagażu, czy dziewięć stanowisk check in.

Lotnisko w Radomiu - W pierwszym etapie na 3 miliony pasażerów

W pierwszym etapie będzie przystosowany do obsługi 3 milionów pasażerów rocznie, z możliwością rozbudowy nawet do 10 milionów pasażerów rocznie. Jest więc projektowany tak, aby można było go rozbudowywać. Jak mówił Mariusz Szpikowski „w filozofii kloców Lego”. Tak, aby bez utrudnień dla pasażerów można było dostawiać kolejne moduły.

To samo dotyczy parkingów, w pierwszy etapie ma być na nich 880 miejsc postojowych. Projektowany będzie też dworzec autobusowy z około 15 miejscami postojowymi. Także drogi kołowania i płyty postojowe będą mogły być dobudowywane.