To koniec Google Plus? Wszystko przez gigantyczny wyciek danych

To już koniec Google Plus. Zapowiadało się dobrze - początkowo nowoczesny serwis cieszył się sporą popularnością. Nie bez powodu mówiło się, że ma szansę zdetronizować giganta w branży Facebooka. Z każdym rokiem było jednak coraz gorzej. Google nie chciało już inwestować w ten mało dochodowy projekt. Teraz okazuje się, że Google Plus zostanie zamknięty i to już za dziesięć miesięcy. O sprawie napisało jako pierwsze Wall Street Journal, ale informacja szybko obiegła Internet. O co chodzi? O gigantyczny wyciek danych.

W Google Plus miały być dziury pozwalające na uzyskanie dostępu do wrażliwych informacji użytkowników (imię i nazwisko, adresy, numery telefonów, e-mail). Jak poinformował Wall Street Journal, działo się tak nawet wówczas, gdy wszystkie informacje ustawili jako prywatne. Nie dość, że dziury w serwisie miały istnieć od dawna, to Google miało posiadać wiedzę na ich temat, a jak podaje WSJ, zarząd wielkiej korporacji milczał, by uniknąć skandalu.