Na mapie Warszawy są miejsca, których nie możesz przegapić przed mundialem. Jednym z nich jest na pewno Oficjalny Sklep Kibica Reprezentacji Polski. To prawdziwa biało-czerwona świątynia.

Sklep znajduje się przy Puławskiej 255 w Centrum Piłkarskim R-GOL.com. To prawdziwy raj dla wszystkich fanów Lewandowskiego, Glika, Grosickiego i spółki – niezależnie od wieku – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Ciężko wymienić wszystkie zgromadzone tutaj gadżety, bo wybór jest naprawdę ogromny. Dzieciaki zafascynują artykuły szkolne, zestawy śniadaniowe, klocki konstrukcyjne do budowy autokaru Łączy Nas Piłka, kolorowanki, pościele i gry z ich idolami. Starsi znajdą tutaj kubki, akcesoria komputerowe, zestawy kosmetyków oraz wartościowe książki. A to tylko początek zabawy.Ogromną popularnością cieszy się oczywiście kolekcja odzieży, którą firma Nike przygotowała specjalnie na zbliżające się mistrzostwa świata w Rosji. Meczowe koszulki oraz ich repliki, treningowe dresy oraz linia lifestyle to prawdziwe hity, które możesz kupić w Oficjalnym Sklepie Kibica Reprezentacji Polski.Absolutnym numerem jeden spośród reprezentacyjnych nowości jest koszulka Vapor, czyli dokładnie taki sam model, w jakim Robert Lewandowski, Kamil Glik oraz reszta "Biało-Czerwonych" pojawią się na rosyjskich boiskach. W sklepie kibice znajdą także tańsze wersje - Breathe Stadium oraz Football Top. Meczowy zestaw, dostępny zarówno w wersji senior, jak i junior, uzupełniają spodenki oraz getry, dzięki czemu każdy kibic może poczuć się teraz niczym prawdziwy reprezentant Polski.Każdą kupiona tutaj koszulkę możesz na miejscu spersonalizować. Imię, nazwisko, ksywka, a może numer? Wszystko wgrzewane jest w specjalnie przygotowanej do tego strefie personalizacji. Oczywiście niezależnie od tego, na co się zdecydujesz, na sprzęcie pojawi się oryginalna czcionka reprezentacji.Mundialowa kolekcja zawierająca same koszulki reprezentacji? To byłoby zdecydowanie za mało! Prawdziwym hitem w najnowszej ofercie są kadrowe bluzy dresowe Dry Squad Dril Top, w których nasi piłkarze wychodzą na treningi oraz przedmeczowe rozgrzewki. W sklepie znalazły się także bluzy Anthem, czyli to dokładnie ten sam model, w którym piłkarze wychodzą z szatni na boisko i prezentują się publiczności podczas ceremonii odśpiewania hymnu. Treningowy dres, a także wyjściowe bluzy – tak szerokiej gamy reprezentacyjnych produktów o sportowym charakterze jeszcze nie było!Firma Nike pomyślała także o tym, aby w reprezentacyjnym stylu pojawić się nie tylko na stadionie czy boisku treningowym, ale również na ulicy – efektem tych działań są jednocześnie proste i stylowe koszulki polo w obu kolorach, a także kapitalne bawełniane bluzy z kapturem. To po prostu prawdziwy "must have" dla każdego kibica "Biało-Czerwonych".Do odzieży warto oczywiście dobrać jakieś gadżety. Decyzja nie będzie łatwa, bo wybór jest niesamowicie wielki – wpadnij do Oficjalnego Sklepu Kibica w Centrum Piłkarskiego R-GOL.com przy Puławskiej 255 i przekonaj się sam. A jeśli nie możesz odwiedzić sklepu stacjonarnego, zakupy możesz zrobić online pod adresem sklep.laczynaspilka.pl