Tomasz Jacyków. Warszawa stała się jego nałogiem

Pierwsze stylizacje robił już jako pięciolatek. Babcine majtki reformy przerabiał na bluzki. Jego pomysły podobały się na tyle, że ubierał wszystkie kobiety w rodzinie. Wiedział jednak, że musi wyjechać z rodzinnej miejscowości, by na poważnie zająć się modą.

Do Warszawy trafił gdy miał 15 lat. Dość szybko zaczął pracować przy dużych projektach. Sesja zdjęciowa na okładkę polskiej edycji Playboya to jedna z jego pierwszych prac.

Bezkompromisowe opinie Jacykowa nie raz przewracały ściankę, przed którą prężyli się celebryci. Ale to właśnie cięty język powoduje, że do współpracy chętnie zapraszają go telewizje i teatry, dla których przygotowuje kostiumy. Ci, z którymi współpracuje wiedzą, że choć Tomek nie owija w bawełnę, to projekty które realizuje są zawsze wykonane perfekcyjnie.

Stylista przyznaje, że inspiracją są dla niego ludzie. Ich styl najczęściej obserwuje siedząc w kafejkach na Placu Zbawiciela. To zresztą jego ulubione miejsce w stolicy. Gdzie jeszcze w Warszawie lubi przebywać Tomasz Jacyków?

Dowiecie się się z programu „Moje Miasto”, w którym popularny krytyk modowy pokazuje nam swoją osobistą Warszawę.