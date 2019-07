Too Good To Go. Aplikacja nareszcie w Polsce. Warszawskie restauracje przestaną wyrzucać jedzenie. Kupicie je za jedną-trzecią ceny

Nie marnuj i jedz ze smakiem

Dane nie napawają optymizmem. Na całym świecie do śmieci trafia ok. jednej trzeciej całego wyprodukowanego jedzenia. My, Polacy wyrzucamy dziewięć milionów ton rocznie, co daje 236 kg na osobę.

Twórcy duńskiej aplikacji Too Good To Go, która właśnie weszła na polski rynek przekonują, że wcale nie musi tak być. I proponują proste rozwiązanie. Bezpłatna aplikacja pozwala nam kupować niesprzedane dania i produkty z knajp oraz hoteli za jedną-trzecią ceny.

Na razie można z niej korzystać w Warszawie, ale już wkrótce pojawi się także w innych polskich miastach. Too Good To Go w stolicy współpracuje z niemal 50 restauracjami, sklepami i piekarniami. Wśród nich jest: