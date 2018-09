TOP 10 branż, w których PŁACE ROSNĄ najszybciej. Zobacz, gdzie poprosić o podwyżkę!

GUS wyliczył, że w sierpniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 4798,27 złotych. Co ważne, pensje poszły w górę niemal we wszystkich sekcjach. A to oznacza, że jeżeli szef nie zaproponował Ci podwyżki w ciągu ostatnich 12 miesięcy, warto się o nią upomnieć. O ile zapytać? Sprawdź, w których branżach pensje rosną najszybciej.