TOP-10 soków i napojów w Polsce. Sprawdź czy pijesz te, które mają najlepszą wartość!

Kto decyduje o tym, jakie soki i nektary piją Polacy? Bardzo duże znaczenie ma to, gdzie zwykle je kupujemy, ponieważ trendy na tym rynku poprzez ceny i ofertę produktową wyznaczają przede wszystkim dyskonty i duże sieci handlowe. Nie bez znaczenia jest też polityka dystrybucyjna i cenowa największych producentów soków i nektarów.

Świadczą o tym wyniki najnowszego rankingu „Równi w Biznesie” przygotowanego przez Grupę Eurocash we współpracy z Polską Izbą Handlu.

- W Europie Środkowowschodniej to właśnie Polacy piją najwięcej soków. Zgodnie z zeszłorocznymi danymi Krajowej Unii Producentów Soków statystyczny Polak wypija ok. 14 litrów soków rocznie, a jeszcze trzy lata temu było to ok. 11 litrów. Duża popularność tego rodzaju napojów cieszy zarówno producentów, jak i handlowców. Małoformatowe sklepy detaliczne są – według badań Nielsena – odwiedzane przez konsumentów niemal codziennie. Dlatego na ich półkach stale powinny być obecne wszystkie najpopularniejsze marki oraz cieszące się rosnącym zainteresowaniem nowości takie jak mieszane soki owocowe, soki warzywne, soki z dodatkami i napoje produkowane na bazie soków, a nie koncentratu – mówi Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

[sndv]