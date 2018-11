Top 10 zawodników trenowanych przez Andrzeja Gmitruka [GALERIA]

Cała sportowa Polska przeżywa tragiczną śmierć trenera Andrzeja Gmitruka, który we wtorek nad ranem zginął w pożarze własnego domu. Gmitruk był jednym z najwybitniejszych Polskich trenerów. Zaczynał od prowadzenia kadry juniorów w Polskim Związku Bokserskim. Potem przeniósł się do Legii Warszawa, z którą zdobył drużynowe mistrzostwo Polski. To otworzyło mu drzwi do pracy z zawodowcami. Przypominamy najlepszych i najbardziej znanych jego podopiecznych.