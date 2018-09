Top 20 najbardziej poszukiwanych pracowników na Śląsku [ZDJĘCIA]

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) to największy związek metropolitalny w Polsce. Pod względem wielkości przewyższa Warszawę, chociaż nie dorównuje całej aglomeracji warszawskiej. Śląsk posiada bogate zasoby ludzkie i należy do jednego z największych ośrodków akademicko-naukowych w kraju. Na terenie województwa znajduje się ok. 45 uczelni wyższych, a w 2015 r. ponad 20 proc. mieszkańców Śląska miało wykształcenie wyższe. Ponadto atutem GZM, w skład której wchodzi 41 gmin, w tym miast, jest dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna. Umożliwia ona Ślązakom podejmowanie pracy w różnych miastach.

Zdaniem ekspertów na Śląsku mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Tendencja do dyktowania zasad gry przez osoby poszukujące pracy jest charakterystyczna dla całej Polski. Odzwierciedla ją również „Barometr zawodów deficytowych i nadwyżkowych”, opracowywany cyklicznie na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W edycji raportu za I półrocze 2018 r. widnieje kilkadziesiąt zawodów deficytowych i maksymalnie deficytowych w woj. śląskim. Wykonujące je osoby często są na wagę złota.

Niektóre zawody deficytowe cieszą się niewielką popularnością ze względu na swój tradycyjny charakter, inne wymagają złożonej wiedzy specjalistycznej. Jedno jest pewne: w tych zawodach liczba dostępnych w urzędach pracy ofert przewyższa liczbę bezrobotnych.

Źródło: mz.praca.gov.pl, edus.ibrbs.pl