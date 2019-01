Top 8 linczów internetowych - to może przytrafić się i tobie

Gdy w 2013 roku Justine Sacco wysłała w świat, jak jej się wydawało, dowcipny tweet, nie mogła przypuszczać, że będzie to najgłupsza rzecz, jaką zrobi w życiu. Wpis brzmiał: „Wybieram się do Afryki. Mam nadzieję że nie zarażę się AIDS. Żartuję! Przecież jestem biała”. To co dla niej brzmiało jak przykład czarnego, absurdalnego humoru, dla innych stał się powodem do linczu. Zanim zdążyła wylądować, jej wpis został udostępniony tysiące razy, budząc publiczne oburzenie. Gdy spała w samolocie, setki internautów przekonywały jej pracodawcę do zwolnienia. Kiedy wylądowała, otrzymała sms’a od znajomego, którego nie widziała od szkoły średniej: „Jest mi bardzo przykro, z powodu tego co cię spotkało”. Następny był telefon od przyjaciółki: „Trendujesz na Twitterze”. Sacco, pijarowiec koncernu IAC, została zwolniona. Skandal zrujnował jej życie uczuciowe. Czy jej wpis był rasistowski? Tak. Czy był w złym guście? Jak najbardziej. Czy powinien doprowadzić do zniszczenia całego dorobku jej życia?

Innym przykładem internetowego linczu był przypadek „Chytrej baby z Radomia”, która podczas miejskiej Wigilii ściągnęła ze stołu trzy oranżady. Filmik, który przedstawiał zajście zrobił furorę w Internecie, Radomianie rozpoczęli poszukiwania, a Internauci zaczęli masowo produkować memy. Przez napoje o łącznej wartości ok. 5 zł stała się katalizatorem całej frustracji Polaków zmęczonych cwaniactwem i kombinatorstwem.