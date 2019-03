Towarowa 22. "Downtown" na Woli, z parkiem na dachu, kinem festiwalowym i przeszkloną ulicą. To najdroższy projekt w Polsce

Ostatnią "gorącą" działkę przy Towarowej zajmie największy projekt komercyjny w historii Polski. Warta trzy miliardy złotych inwestycja – Towarowa 22 stworzy nowe "Downtown" w środku biznesowej Woli. Liczby robią wrażenie. Zespół budynków zaoferuje aż 240 tys. mkw. powierzchni. To dwa razy więcej niż Pałac Kultury. Inwestorzy szacują, że rocznie to miejsce odwiedzać będzie ponad 25 milionów osób.

- Chcieliśmy stworzyć nowy fragment miasta. Miejsce, które polubią mieszkańcy. Nie będzie to jedynie przestrzeń dla osób zamożnych. Oczekujemy tutaj rodzin z dziećmi, znajomych – mówi nam Mikael Andersson, kierownik projektu z Echo Investment. - Towarowa 22 to projekt w "ludzkiej skali". Chcemy, żeby mieszkańcy nie mieli wrażenia, że budynki ich przytłaczają - dodaje.

Plac na dachu i dawna siatka ulic

Do realizacji Towarowej 22 zatrudniono jednego z najsłynniejszych architektów świata - Bjarke Ingelsa - odpowiedzialnego m.in. za strefę ground zero w Nowym Jorku. Projektanci w nietypowy sposób odwołują się do historii dzielnicy. Na ogromnej działce (6,5-hektara) powróciła dawna, gęsta siatka ulic. Między szlakami komunikacyjnymi staną nowe budynki ze szklaną fasadą. Odbudowana zostanie również przedwojenna Wronia, która obecnie urywa się tuż za Prostą.