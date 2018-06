Niedrogie smartfony sprzedawane w cenie do ok. 500 złotych są obiektem zainteresowania naprawdę wielu Polaków. W gąszczu urządzeń z tej półki cenowej udało nam się znaleźć jedno, którym pragniemy Was zainteresować. Oto TP-Link Neffos C7.

jasny, kontrastowy wyświetlacz

niezły czas pracy na baterii

przyzwoity aparat główny

dobrze wykonana obudowa

płynna praca systemu i dobra wydajność

wolne od niepotrzebnych aplikacji oprogramowanie

Smartfony TP-Link pod marką Neffos od jakiegoś już czasu walczą o uznanie Polaków atrakcyjnymi cenami, przyzwoitą jakością wykonania i niezłymi aparatami. W ostatnim czasie bardzo dobre recenzje zbiera TP-Link Neffos C7, któremu i my postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej.W cenie ok. 449 złotych otrzymujemy smartfona, który pozytywnie zaskakuje już od pierwszego kontaktu. Uwagę zwraca bardzo jasny (525 cd/m2!) wyświetlacz IPS, który jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Rozdzielczość 720x1280 wydaje się optymalną w przypadku ekranu o przekątnej 5.5-cala. Sprzęt zamknięty jest w plastikowej, ale dobrze wykonanej i należycie spasowanej obudowie, która dobrze leży w dłoni. Na jej tylnym panelu nie zabrakło nawet sprawnie działającego czytnika linii papilarnych, rzadko spotykanego w tej klasie cenowej smartfonów. Do wyboru mamy kolor szary lub złoty.Bateria smartfona o pojemności 3060 mAh, w połączeniu z 8-rdzeniowym procesorem MediaTek MT6750 pozwala nawet na 2 dni pracy urządzenia przy oszczędnym korzystaniu z multimediów i jeden pełny dzień, w przypadku intensywnego jego użytkowania. Jednocześnie wydajność okazuje się być zadowalająca w przypadku mniej wymagających gier i aplikacji. Ba, system działał nadzwyczaj płynnie, co dobrze świadczy o optymalizacji oprogramowania - smartfon dysponuje 2 GB RAMu. Cieszy fakt, że autorska nakładka producenta NFUI 7.0 na Androida wspiera pracę systemu i daje użytkownikowi do dyspozycji kilka ciekawych funkcji, ale nie została przeładowana zbędnymi aplikacjami.Podczas wakacji użytek zrobić można z naprawdę przyzwoitego aparatu, który zaskakująco dobrze radzi sobie z przechwytywaniem zdjęć i robi to w sposób satysfakcjonujący także po zmroku. Pamiętajmy, że mówimy tu wciąż o smartfonie kosztującym 450 złotych. Cudów spodziewać się nie należy, ale fotografie robione za dnia wyglądają naprawdę ładnie, także te robione przednią kamerką. Dodatkowo w przypadku tzw. „selfie” otrzymujemy do dyspozycji 10-poziomowy tryb upiększania w czasie rzeczywistym od Arcsoft, z którym w prosty i naturalny sposób skorygujemy niedoskonałości twarzy.Nareszcie to, co często zapomina się oceniać: jakość rozmów. Smartfon TP-Link Neffos C7 obsługuje dwie karty SIM. Głośnik do rozmów emituje czysty, dobrej jakości dźwięk, a mikrofon radzi sobie świetnie z rejestrowaniem słów właściciela urządzenia. W trakcie testów nie napotykaliśmy najmniejszych problemów z zasięgiem lub jakością połączenia.TP-Link Neffos C7 to jeden z pewniaków w cenie do 500 złotych i z pewnością warto dać mu szansę. Przyzwoita wydajność, dobra praca aparatów i wydajna bateria to cechy, które pozwalają mu wyróżnić się na tle wielu konkurentów.