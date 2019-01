Tragedia w escape roomie w Koszalinie. Czy z warszawskich pokoi można uciec w czasie zagrożenia?

Tragedia z Koszalina to początek dyskusji. Escape room okazał się tam dla pięciu osób pokojem bez możliwości ucieczki. Tamtejsza straż pożarna zapowiedziała kontrole i szczegółowe sprawdzanie tego typu obiektów. Ale co dalej. Czy w Warszawie, gdzie pokoje ucieczek wyrastają jak grzyby po deszczu, możemy czuć się bezpieczni?

Kontrole escape roomów w Warszawie

- Poleciłem Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej wszczęcie kontroli przeciwpożarowych we wszystkich obiektach tego typu w kraju - przekazał wieczorem Joachim Brudziński, szef ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

W sobotę od rana zaczęła się akcja strażaków. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielem stołecznej straży pożarnej. Dowiedzieliśmy się, że funkcjonariusze, którzy pełnili służbę w tygodniu zostali poproszeni o dodatkową, ośmiogodzinną zmianę. Od rana zajmują się kontrolą pokojów ucieczek. Strażacy będą jeździli po escape roomach i sprawdzali, czy przepisy przeciwpożarowe są tam przestrzegane.

- Escape roomy będą sprawdzane pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych, drożności dróg ewakuacyjnych oraz tego, czy w ogóle są wyjścia ewakuacyjne - mówi nam st. kpt. Michał Konopka ze straży pożarnej.

O zdanie w sprawie uregulowania działalności pokojów ucieczek stolicy zapytaliśmy również włodarzy Warszawy.

Skontaktowaliśmy się właścicielami stołecznych escape roomów pytając o kwestie bezpieczeństwa. Odpowiedzi przedstawicieli firm zajmujących się tego typu rozrywką opublikujemy w kolejnym materiale. W jednej z wiadomości otrzymaliśmy również oświadczenie właścicieli części polskich escape roomów. Publikujemy je w całości poniżej.

"Właściciele polskich escape roomów łączą się w bólu z rodzinami ofiar pożaru w Koszalinie. Ogrom Państwa straty jest niemożliwy do wyobrażenia. Nasze myśli i modlitwy są z Państwem w tych bolesnych i trudnych chwilach.

Z pierwszych docierających do opinii publicznej informacji wynika, że przyczyną tragedii były najprawdopodobniej rażące i niedające się usprawiedliwić zaniedbania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom gry. Pragniemy w związku z tym z całą mocą podkreślić, że w naszej działalności dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie graczy jest i zawsze będzie najwyższym priorytetem. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, by czas spędzony w naszych pokojach był nie tylko atrakcyjny, ale nade wszystko – bezpieczny.

Wstrząśnięci rozmiarami nieszczęścia wyrażamy nadzieję, że zapowiedziane działania Straży Pożarnej przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa graczy i zapobiegną powtórzeniu się podobnej tragedii w przyszłości. Gwarantujemy pełną gotowość do współpracy z organami państwowymi."

Artykuł będzie aktualizowany.