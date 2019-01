Tragiczny pożar w escape roomie w Koszalinie (4.01.2019). Koszalinianie modlili się w miejscu tragedii [NOWE ZDJĘCIA]

Czego brakuje w Warszawie? TOP 7 miejskich rozwiązań, w których stolica zawodzi [PRZEGLĄD]

Konrad Dąbrowski

Choć Warszawa już dziś sprawia wrażenie miasta bardzo rozwiniętego, istnieją rozwiązania stosowane w tzw. smart cities, które stolica zaniechała. Z drugiej strony wiele technologii wprowadzono nieudolnie, przez co nie spełniają one swojej funkcji. Kliknij w galerię, by dowiedzieć...