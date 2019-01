Trakt Królewski dla pieszych. Ostatni weekend dla spacerowiczów

W weekend 13 i 14 października już po raz ostatni w tym sezonie na odcinku od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Miodowej powstanie deptak dla mieszkańców i turystów. Przez cały weekend ulica będzie dostępna tylko dla pieszych i rowerzystów. Pozostanie utrzymany przejazd ul. Świętokrzyską przez skrzyżowanie z Nowym Światem.

Festiwal Przestrzeń wolności

Na Krakowskim Przedmieściu, od placu Zamkowego do pomnika Mikołaja Kopernika, mieszkańcy i turyści w sobotę od godz. 12 do 20 w wielu strefach i na scenach będą mogli spotkać się z Warszawą sprzed wojny, a nawet sprzed 100 lat. Odbywać się tam będzie Festiwal „Przestrzeń wolności”.

Gwara warszawska, klimat Kercelaka, tenorzy w repertuarze Kiepury, film „Warszawa 1935”, przeboje przedwojennych kabaretów i koncert na pl. Zamkowym o godz. 18, to tylko niektóre atrakcje tego dnia. Wyjątkowym wydarzeniem na skwerze przy ul. Karowej będzie zakopanie o godz. 15 kapsuły czasu z „Warszawską księgą wolności”, która powinna być wyjęta dopiero za sto lat, czyli w roku 2118.

Zobacz także: 30 najlepszych życzeń z Warszawskiej Księgi Wolności. Co warszawiacy chcą przekazać przyszłym pokoleniom?

Trakt Królewski zamknięty dla ruchu, otwarty dla pieszych

Przez cały weekend autobusy linii dziennych będą kierowane na trasy objazdowe od soboty od początku kursowania do niedzieli do końca kursowania. Nocne autobusy pojadą objazdami od piątku od początku kursowania do poniedziałku do końca kursowania.

Zmiany obejmą linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44. Dodatkowo w czasie Festiwalu „Przestrzeń wolności” uruchomiona zostanie specjalna linia P łącząca pl. Trzech Krzyży z pl. Piłsudskiego, obsługiwana zabytkowymi autobusami.