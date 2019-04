Trakt Królewski w weekendy bez samochodów i autobusów. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście znów zmienią się w deptak

Już od 20 kwietnia odcinek od ronda gen. Ch. de Gaulle’a do ul. Miodowej w weekendy znów zmieni się w deptak. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców Warszawy do wiosennych i letnich spacerów. Będzie się to wiązało z utrudnieniami dla kierowców, a także pasażerów komunikacji miejskiej, ponieważ autobusy w wybrane dni zostaną przekierowane na trasy objazdowe.

Uprawnione pojazdy

Zamknięty odcinek ulic będzie oznakowany jako strefa zamieszkania i dopuszczony będzie na nim wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami TK do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ul. Koziej oraz nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania, a także rowerów.

Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięte ulice będzie możliwy wyłącznie z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku ronda gen. Ch. de Gaulle’a oraz z ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza na pozostały odcinek Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia.