Trakt Królewski zamknięty. Ulica będzie deptakiem, zamkniętym dla samochodów

Trakt Królewski zamknięty dla ruchu kołowego

Od 24 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 Trakt Królewski zostanie zamknięty dla samochodów. Wszystko po to, by umożliwić pieszym świąteczne spacery. Nie będzie możliwe także pozostawienie także zaparkowanego samochodu. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela.

Trakt Królewski - które ulice będą zamknięte?

Które ulice zostaną wyłączone z ruchu? Zamknięte będą: Trakt Królewski – od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu.Na tym nie koniec, bowiem świąteczne dekoracje ozdobią także Stare Miasto, Al. Jerozolimskie wraz z mostem Józefa Poniatowskiego, al. „Solidarności” oraz most Śląsko-Dąbrowski, plac Bankowy, ulice Marszałkowską, Świętokrzyską, Miodową, Mokotowską i Targową. Wszystko po to, by uprzyjemnić spacerowiczom świąteczne piesze wycieczki.