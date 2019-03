Trakt Lubelski zamknięty dla ruchu, remont w Rembertowie. Utrudnienia w komunikacji miejskiej potrwają do końca miesiąca

Rembertów

W weekend wykonawca przebudowy ul. Żołnierskiej będzie prowadził prace związane z układaniem ostatniej warstwy nawierzchni na węźle z ul. Czwartaków. Od piątku (22 marca) od ok. godz. 22.00 do końca miesiąca ruch na ul. Żołnierskiej od skrzyżowania z ul. Strażacką do granicy miasta będzie odbywał się wschodnią jezdnią. Również nad skrzyżowaniem z ul. Czwartaków kierowcy pojadą wschodnim wiaduktem. Ul. Czwartaków nie będzie miała połączenia z Żołnierską.

Objazd zostanie poprowadzony ulicami I. Paderewskiego – al. gen. A. Chruściela „Montera” – Strażacką. Swoje trasy zmienią autobusy linii 199 i N24.