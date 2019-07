zobacz galerię (2 zdjęcia) Tramwaj do Wilanowa. Jest kolejny przetarg, tym razem na tramwaj pod dworcem Warszawa Zachodnia materiały prasowe / Tramwaje Warszawskie zobacz galerię (2 zdjęcia)

Tramwaj do Wilanowa to inwestycja, która ma zostać częściowo zrealizowana do 2020 roku. Dlatego Tramwaje Warszawskie ogłaszają coraz to kolejne przetargi na realizację poszczególnych odcinków kluczowej dla mieszkańców Ochoty i Wilanowa trasy.