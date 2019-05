Tramwaj do Wilanowa staje się faktem. Ratusz ogłasza pierwszy przetarg na projekt i budowę

Tramwaj do Wilanowa. Do 2022 roku powstanie trasa wzdłuż ul. Gagarina. Miasto oficjalnie rozpoczęło procedurę ogłoszenia pierwszego z serii przetargów związanych z inwestycją. Wykonawca będzie miał trzy lata na zrealizowanie kilometrowego odcinka na Mokotowie. Dalsza część informacji poniżej.

Tramwaje na Gagarina w 2022 roku Po bardzo długim okresie niepewności i ciszy, ratusz w końcu poinformował o przygotowaniach do pierwszego przetargu związanego z budową tramwaju do Wilanowa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, trasa tramwajowa w ciągu ul. Gagarina będzie gotowa w 2022 roku. – Szukamy wykonawcy, który w ciągu niespełna trzech lat zaprojektuje i wybuduje ważny odcinek torowiska na Mokotowie. Dziś niezbędne dokumenty skierowaliśmy do unijnego Urzędu Publikacji. Wkrótce będą się mogli z nimi zapoznać potencjalni oferenci – powiedział Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Na ul. Gagarina, miedzy ul. Sułkowicką a Czerniakowską, powstanie dwutorowa trasa o długości ponad 1 km. Przy skrzyżowaniu z ul. Czerniakowską powstanie „terminal" do zawracania tramwajów dwukierunkowych. Nowe torowisko zostanie obsiane trawą i wyposażone w instalację nawadniającą. Zmieni się także układ drogowy, ale szczegóły nie są jeszcze znane. Czas przejazdu tramwajem z Wilanowa do stacji metra Pole Mokotowskie wyniesie około 18 minut, a do Dworca Zachodniego - 30 minut.

Prace także pod ziemią Ważne prace będą przeprowadzane także pod ulicą. MPWiK wybuduje kolektor ściekowy o średnicy 2,8 m. Odciąży on istniejący kanał Mokotowski. Prowadzenie dwóch inwestycji jednocześnie ma znacznie skrócić czas wykonywanych robót.

Budowa zielonego torowiska w ciągu ul. J. Gagarina to część projektu budowy połączenia tramwajowego ze stacji kolejowej Warszaw Zachodnia do Wilanowa. Trasa będzie miała blisko 20 km długości i połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Projekt trasy szybkiego tramwaju z ul. Kasprzaka do Wilanowa jest dofinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2014-2020).