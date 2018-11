Tramwaj na Gocław. Warszawa może stracić unijną dotację na tę inwestycję?

Budowa 4-kilometrowej trasy tramwajowej łączącej aleję Waszyngtona z Gocławiem to jedna z kluczowych inwestycji komunikacyjnych w stolicy. Jej łączny koszt, razem z dostawą 18 wagonów, wyniesie ok. 400 mln zł. 62 mln zł z tej kwoty miało pochodzić ze środków unijnych. Decyzja w sprawie ich przyznania zapadła na początku lipca tego roku. Ostatecznie mogą one jednak w ogóle nie trafić do Warszawy – jak donosi stołeczna „Gazeta Wyborcza”. Dlaczego?

Przyznane w lipcu 2018 r. środki trzeba rozliczyć do 2023 r. Tymczasem przygotowania do inwestycji bardzo mocno się wydłużyły. Prace miały być prowadzone w latach 2020-22, a wciąż nie ogłoszono przetargu na projekt (powinien odbyć się pod koniec września 2018 r.). Rok 2019 miał być okresem opracowywania projektu i zdobywania koniecznych pozwoleń. Poza tym w przetargu miał być też wyłoniony wykonawca prac. Póki co spraw ugrzęzła w miejscu i wielce prawdopodobne jest, że nie uda się dotrzymać tych terminów. W związku z tym utrata unijnych środków stała się jak najbardziej realna.

Opóźnieniom winni są urzędnicy ratusza. Cały poprzedni rok prowadzili konsultacje społeczne z użytkownikami ogródków działkowych na Saskiej Kępie (trasa tramwaju ma biec wzdłuż Kanału Wystawowego przecinającego działki). Poza tym zastanawiali się jak zbudować skrzyżowanie linii tramwajowej z trasą łazienkowską. Ostatecznie stanęło na tym, że jezdnia zostanie wprowadzona w wykop pod torami. Ostatnie miesiące, jak podaje „GW”, upłynęły urzędnikom na ustalaniu szczegółów przebiegu trasy wzdłuż ulicy Bora-Komorowskiego. W związku z tym przetarg na projektanta trasy może być ogłoszony dopiero na początku 2019 r. Czy to wystarczy, by inwestycja zakończyła się przed unijnym deadlinem?

Linia na Gocław

Nowa linia o długości niemal 4 km zostanie poprowadzona od alei Waszyngtona wzdłuż niezabudowanego brzegu Kanału Wystawowego, gdzie powstanie zielony zadrzewiony pas o szerokości kilkudziesięciu metrów, oddzielający trasę od zabudowań.



Przebieg linii tramwajowej na Gocław

Dalej, na osiedlu Gocław, linia tramwajowa zostanie zbudowana wzdłuż ul. Bora Komorowskiego i skończy się pętlą w okolicach Trasy Siekierkowskiej. Projekt budowy nowej linii tramwajowej obejmuje także modernizację torów na Al. Waszyngtona między Rondem Wiatraczna a Rondem Waszyngtona.

W ramach inwestycji zostanie zbudowanych 8 przystanków, a 9 zostanie zmodernizowanych pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych. Tramwaj z osiedla Gocław przejedzie nad aleją Stanów Zjednoczonych, gdzie Tramwaje Warszawskie zaplanowały wygodny punkt przesiadkowy do autobusów jadących np. w kierunku stacji Metro Politechnika.