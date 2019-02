Tramwaje w 2050 roku. Tak mogłaby wyglądać idealna siatka połączeń w Warszawie

Warszawa na szynach 2050

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze przygotowali plan idealnej siatki połączeń tramwajowych, którą Warszawa mogłaby mieć do 2050 roku. W planach przewidziano m.in. połączenie osiedli pozbawionych tramwajów czy metra. Według MJN, w pierwszej kolejności powinno powstać połączenie na Gocław, na Kasprzaka, do Wilanowa, na Światowida, w alei Wilanowskiej ze Służewca do Dworca Południowego, na Zieloną Białołękę, na Modlińskiej, na Trakcie Królewskim, z pętli Gocławek do węzła Marsa oraz Tramwajowej Obwodnicy Służewca.

Mapę przygotowało stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

Do 2030

Za 10 latach mogłoby powstać połączenie z Dworca Południowego do Wilanowa oraz z osiedla Stegny do Wilanowskiej, a także na odcinku łączącym Pragę z Kamionkiem przez Lubelską. MJN proponuje również budowę nowych parkingów P+R m.in. w rejonie centrum M1, przy Trasie Siekierkowskiej i na Przyczółkowej.

- Doprowadzenie transportu szynowego do osiedli pozbawionych tramwajów czy metra jest kluczowe dla zachęcenia większej liczby mieszkańców do przesiadki z samochodu do komunikacji miejskiej, a także walki ze smogiem i poprawy jakości przestrzeni miejskiej - mówi MJN.

Do 2040

Z kolei w 2040 roku mieszkający w rejonach ul. Połczyńskiej mogliby dojechać tramwajem do stacji metra Połczyńska. Nowe linie połączyłyby także Wybrzeże Kościuszkowskie i ul. Vogla (przez ul. Wioślarską, Solec, Czerniakowską, Powsińską, Wiertniczą i Przyczółkową). MJN proponuje też tramwaj na ulicy Racławickiej - od al. Krakowskiej do Puławskiej z przejazdem tunelem do ulicy Dolnej i Beethovena do al. Jana III Sobieskiego.

Do 2050

Za trzydzieści lat mieszkańcy Siekierek mogliby podróżować tramwajem do Zerzenia przez Most na Zaporze z odnogą do Zawad. Również stacja Warszawa Okęcie zyskałaby nową linię do ul. Obrzeżnej i Kłobuckiej. Tramwaj pojechałby także ulicą Zamieniecką, Fieldorfa, mostem przez Wisłę, w rejonie ulicy Polskiej do Trasy Siekierkowskiej, następnie wzdłuż Trasy Siekierkowskiej, ul. Witosa i Sikorskiego do al. Wilanowskiej.

