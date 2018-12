Tramwaje w Warszawie są niebezpieczne. Codziennie dochodzi tam do trzech aktów przemocy i agresji

Tramwaje Warszawskie przekonują, że ich pomysł na „Tramwaj Różnorodności” to efekt zgłoszeń motorniczych, którzy, na co dzień spotykają się w prowadzonych przez siebie pojazdach z problemami braku tolerancji i agresji. W 2017 roku w stołecznych składach doszło do blisko 950 aktów przemocy i agresji. Z kolei według sprawozdania Prokuratury Krajowej, tylko w pierwszej połowie 2017 roku, w Polsce prowadzono 947 postępowań dotyczących przestępstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych.

Z inicjatywy warszawskich tramwajarzy 15-16 grudnia, po Warszawie będzie jeździł „Tramwaj Różnorodności” - specjalny wagon pokryty grafikami pokazującymi, że warszawskie tramwaje są miejscem, gdzie każdy pasażer, bez względu na swoją płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, a także wiek czy niepełnosprawność ma czuć się dobrze i bezpiecznie. W tych dniach w „Tramwaju Różnorodności” odbędzie się cykl debat z ambasadorami akcji – m.in. z Mahmoudem Khalifą, ambasadorem Palestyny w Polsce, Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym i aktywistą społecznym czy Henryką Krzywonos, opozycjonistką z czasów PRL i posłanką na sejm RP.