Tramwaje Warszawskie podpisały umowę. Mieszkańcy stolicy pojadą do pracy Hyundaiem. Będzie 213 nowych tramwajów

Choć nowe tramwaje zostaną zbudowane przez jedną firmę, pojazdy będą się od siebie różnić - m.in. długością czy wersją kierunku (jednokierunkowe i dwukierunkowe). Co ciekawe, tramwaje Hyundai będą najdłuższymi w stolicy - ich długość sięgnie aż 32,5 metrów. - Dzięki temu w każdym tramwaju będzie mogło podróżować nawet 240 osób - zapewnia Urząd Miasta.

Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z firmą Hyundai Rotem Company. Południowokoreański koncern motoryzacyjny dostarczy stolicy Polski początkowo 123 tramwaje, a w ramach opcji będzie możliwy zakup kolejnych 90. Dotychczas w Polsce nie było tak ogromnej umowy na tramwaje, jednocześnie pozostaje jedną z największych w Europie. Hyundai Rotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zbuduje je za 1 mld 825 mln zł netto. Kiedy nowe tramwaje pojawią się w stolicy? Pierwsza transza stanowiąca 123 tramwaje ma pojechać warszawskimi szynami najpóźniej do końca 2022 roku. Pozostałe 90 - do końca 2023 roku.

Zakupy taboru oraz budowa nowych tras zwiększą atrakcyjność tego środka transportu i podniosą jakość życia mieszkańców stolicy. Warszawski Transport Publiczny będzie synonimem komunikacji nowoczesnej i przyjaznej wszystkim pasażerom. Przyczynią się do tego z pewnością tramwaje, które właśnie kupujemy od Hyundaia – z całkowicie płaską podłogą, bardzo nowoczesne, niskopodłogowe i klimatyzowane. To największa umowa w naszej dotychczasowej historii. I z pewnością nie ostatnia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Tramwaje Warszawskie głowią się, jak połączyć szynami dzielnice, które jak na razie są odcięte od sieci tramwajowej - np. Gocław czy Wilanów. Prezes spółki zapewnia, że niebawem w stolicy przybędzie blisko 20 kilometrów nowych torów, co pozwoli mieszkańcom na szybkie i wygodne podróże po Warszawie.

Pojazdy wyprodukowane przez koreańskiego producenta pojadą między innymi tunelem do Dworca Zachodniego, do Wilanowa i na Gocław. Tramwaje Warszawskie przygotowują się też do budowy trasy na ul. Kasprzaka, a także między Nowodworami a Winnicą. Na przełomie maja i kwietnia 2019 roku ogłoszone zostały pierwsze przetargi na te inwestycje, a kolejne zaplanowano na najbliższy czas - informuje stołeczny ratusz.