TransferXL – wysyłanie setek zdjęć, dźwięków i dużych plików wideo znajomym to już nie problem

Jak szybko i bezpiecznie przesłać zdjęcia, duże pliki wideo czy muzykę? Doskonałe rozwiązanie to TransferXL. Bardzo proste i intuicyjne narzędzie dostępne z poziomu każdej przeglądarki internetowej, które pozwala przesłać za jednym razem nawet 5 gigabajtów danych zupełnie za darmo. To zdecydowanie więcej niż oferuje konkurencja. System ma również bardzo przydatne opcje zarządzania plikami, które wysyłamy lub odbieramy. Kilka kliknięć myszką i problem z głowy.

Każdy kiedyś stanął przed takim wyzwaniem. Jak za jednym razem przesłać kilkaset wysokiej jakości zdjęć, z których każde ma rozmiar większy niż kilka megabajtów? Jak szybko i bezpiecznie wysłać znajomym lub rodzinie filmy z wakacji, które w sumie zajmują kilka gigabajtów? Oczywiście wszyscy mamy dostęp do skrzynek email, ale wiadomo, że mają one swoje ograniczenia. Szczególnie, jeśli chodzi właśnie o ilość przesyłanych danych. Wysyłanie wielu emaili z kilkoma zdjęciami w każdej wiadomości niepotrzebnie zajmuje czas, a przesłanie filmu, nawet skompresowanego, po prostu się nie uda.

Odkryj TransferXL

W dzisiejszych czasach, kiedy jedna fotografia zrobiona telefonem zajmuje 5-7 MB pamięci na dysku, przesyłanie ich emailem staje się więc zupełnie niefunkcjonalne. Filmy z wakacji to już setki megabajtów w każdym pliku. A dlaczego ograniczać się, kiedy chcemy znajomym pokazać piękny zachód słońca, którego byliśmy świadkami lub wideo, gdy nasze dzieci bawią się z delfinami. Jak sobie radzić, gdy chcemy podzielić się ze światem naszymi niezapomnianymi chwilami? Jest rozwiązanie tego problemu. W sieci znajdziecie narzędzie, które pozwoli Wam wysyłać duże pliki bez kłopotu. Znajdziecie je pod adresem www.transferxl.com.

Wygodnie, szybko i za darmo

TransferXL to system, dzięki któremu możemy wysłać w jednej wiadomości nawet 5 gigabajtów informacji. Co ważne, możemy to zrobić szybko, wygodnie i za darmo. Konkurencyjne rozwiązania nie oferują aż takich możliwości. Wysyłanie plików poprzez TransferXL jest banalnie łatwe. Pliki można dodać z folderu komputera lub po prostu przesunąć je kursorem z pulpitu. Kolejny krok to wpisanie adresów osób, do których chcemy wysłać nasze zdjęcia lub filmy... i gotowe.

Wysłanie plików odbywa się w sposób błyskawiczny. System pakuje wszystko na naszym komputerze, więc paczka danych do wysyłki już na starcie jest mniejsza. Dane prowadzone są poprzez serwery rozmieszczone na całym świecie, co również przyspiesza transfer.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Dziś wszyscy przywiązujemy coraz większą wagę do tego jak nasze dane są w internecie chronione i co się z nimi dzieje po wysłaniu. Czy ktoś niepowołany może mieć dostęp np. do naszych zdjęć? Z pewnością chcielibyśmy tego uniknąć. Dostawca rozwiązania TranferXL zapewnia, że w jego rękach nasze dane będą bardzo dobrze zabezpieczone. Zapewnia to m.in. tzw. szyfrowanie end-to-end. Zdjęcia lub filmy zobaczą tylko te osoby, do których chcemy je wysłać. Co więcej, dane możemy zabezpieczyć hasłem i przekazać tylko właściwym odbiorcom.

Zarządzaj danymi, które wysyłasz

Narzędzie TransferXL to nie tylko sposób, na szybkie wysłanie dużej paczki danych. Jeśli chcesz wysyłać pliki częściej, warto z tym systemem zaprzyjaźnić się na dłużej. Oferuje on również sporo możliwości zarządzania wysyłanymi przez nas plikami. W sytuacji, gdy zapomnimy o jakichś zdjęciach, możemy w łatwy sposób dodać je do transferu. Jeśli zdarzy nam się wrzucić plik, który trafił tam przez pomyłkę, można w dowolny sposób usuwać pliki lub po prostu skasować cały transfer.

TransferXL po wygraniu plików przygotuje dla nas ich miniatury, co również ułatwia zarządzanie danymi. Na miniaturach widzimy co wysyłamy, więc nie ma konieczności, by każdemu obiektowi nadawać indywidualne nazwy. Co ciekawe, osoba, której wyślemy pliki, może je łatwo przeglądać i pobrać tylko to co jest jej potrzebne lub wydaje się najciekawsze.

Historia tego co wysyłaliśmy również jest przechowywana. Służy do tego specjalna oś czasu, dzięki czemu możemy łatwo sprawdzać kiedy i komu wysyłamy pliki oraz kiedy i od kogo je odbieraliśmy. W narzędziu TransferXL istnieje również system powiadamiania. Kiedy nasze pliki zostaną pobrane przez odbiorcę, dowiemy się o tym.

System oferuje możliwość wysłania aż 5 GB danych za jednym razem. Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujemy więcej, warto zajrzeć do oferty subskrypcyjnej TransferXL. Tam w ramach płatnych planów możemy mieć dostęp do wysyłki nawet 100 GB danych. Bardzo ciekawą opcją jest dodanie w profilu użytkownika swoich kont na Facebooku lub Twitterze, dzięki temu transfery możemy publikować również w mediach społecznościowych. Oczywiście pod pełną kontrolą. TransferXL nie zrobi niczego bez naszej wiedzy i zgody.