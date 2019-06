"Transformacja. Przestrzenie wolności" w Łodzi. Jak zmieniła się Polska po 1989 roku

Transformacja polskich miast po 1989 roku, przyniosła ze sobą radykalne zmiany w sposobie ich użytkowania i postrzegania" - piszą organizatorzy wydarzenia. - Trzydziestolecie zmian ustrojowych to okres poszukiwania i kształtowania nowej tożsamości, wyrażający się w różnorodności architektury i urbanistyki postmodernizmu. Powrót do idei „miejskości” zderzył się z pojawieniem się pierwszych osiedli grodzonych. To okres, w którym obserwujemy pogłębianie się nierówności społecznych – wykluczenie ekonomiczne, pojawienie się obszarów biedy i enklaw bogactwa. Jednocześnie powstał szereg architektonicznych ikon współczesności, których realizacja możliwa była dzięki zmianom gospodarczym i wsparciu funduszy unijnych - zwracają uwagę organizatorzy wydarzenia.

I tłumaczą, jaki jest jego cel: - Wspólnie przyjrzymy się zarówno pozytywnym, jak i kontrowersyjnym zmianom, które wiążą się z procesami zapoczątkowanymi w 1989 roku.

Fabryka - Cmentarz - Disneyland?

Ważną częścią wydarzenia będzie wystawa plenerowa - "Fabryka - Cmentarz - Disneyland? Łódź w ciągłej transformacji", którą od 6 do 10 czerwca 2019 można oglądać przy ul. Północnej 12 (Przystanek Architektury).

- Za pomocą instalacji przestrzennej chcemy zwrócić uwagę na to, że architektura i miasto są w swym cyklu życia nieskończone, gdyż nie posiadają własnej granicy, stale dostosowują się do nowych okoliczności - wyjaśniają autorzy projektu z kolektywu Terytoria.

Swoimi działaniami zamierzają opowiedzieć o transformacyjnych losach Łodzi przez pryzmat jej architektury – poprzemysłowych obiektów. Fabryki niszczeją, ich pozostałości straszą i są rozbierane, a ich elementy wykorzystywane w projektowaniu wnętrz. Ruiny przekształcane są w lofty i galerie handlowe.

Młodzi twórcy chcą swoją wystawą zwrócić uwagę na kwestię instytucjonalnej rewitalizacji, która bardzo często bez udziału mieszkańców pozostaje działaniem fasadowym. - W proces rozbiórki planujemy zaangażować użytkowników przestrzeni, włączyć ich w cykl życia obiektu, wzbudzając większe poczucie sprawczości wobec miasta - tłumaczą.

"Koło Fortuny" i mieszkania

Kolejnym, ciekawym elementem wystawy plenerowej w Przystanku Architektura jest instalacja "Koło Fortuny" (koncepcja i projekt BUDCUD). Nazwa popularnego teleturnieju została tu potraktowana jako metafora rynku mieszkaniowego w Polsce po transformacji. "Zakręć Kołem Fortuny! Odnajdź na tablicy wylosowane kolor i liczbę, aby dowiedzieć się, jaka stoi za nimi historia" - czytamy w opisie instalacji, która powstała w ramach 8. Edycji festiwalu Warszawa w Budowie.

Częścią wspomnianej plenerowej wystawy jest również projekt "Pięć punktów architektury transformacji", opracowany przez Aleksandrę Stępień-Dąbrowską, odnoszący się do zasad opublikowanych w 1927 r. przez Le Corbusier'a i Pierre'a Jeannereta, które zbierały najważniejsze postulaty dotyczące architektury modernizmu. Na wystawie zobaczymy pięć punktów, które w prosty sposób pozwolą zarysować charakterystykę postmodernizmu.

Rozmowy o transformacji

Nie zabraknie również spotkań i dyskusji. W czwartek, 6 czerwca o godz. 18 w Przystanku Architektura przy ul. Północnej 12 zaplanowano debatę "Chaos czy nowy porządek? Zapis transformacji w przestrzeni i w legislacji". Wezmą w niej udział: Joanna Kusiak – socjolożka i badaczka miast, związana z King’s College na Cambridge University oraz Łukasz Pancewicz – urbanista z międzynarodowym doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym.

Dzień później w tym samym miejscu zaplanowano panel dyskusyjny "Przestrzeń w transformacji, 2019 –1989". Rozmowa będzie dotyczyła przekształceń w przestrzeni – wzajemnie warunkujących się zmian w przestrzeni fizycznej i mentalnej lat transformacji. Poprowadzi ją Błażej Brzostek – kierownik Działu Naukowego, Archiwizacji, Opracowania Zbiorów i Cyfryzacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

W spotkaniu wezmą udział: Włodzimierz Borodziej – historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, znawca relacji polsko-niemieckich i dziejów Europy Środkowej; Jan A. Burek – przygotowujący w European University Institute we Florencji pracę doktorską na temat historii społecznej Żyrardowa; Błażej Carkowski – architekt i historyk sztuki z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego, zajmujący się dziejami architektury; Joanna Wawrzyniak – socjolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, prowadząca m.in. badania biograficzne doświadczeń robotników w okresie transformacji oraz Andrzej Skalimowski – historyk dziejów najnowszych, specjalista ds. naukowych NIAiU.

Ślady imperium Scheiblera

Zwieńczeniem wydarzenia będzie 10 czerwca spacer po dawnej fabryce Karola Scheiblera w Łodzi. Jego uczestnicy (niestety zapisy już się zakończyły) zwiedzą historyczne zabudowania dawnego imperium Karola Scheiblera, pomiędzy ulicami Piotrkowską, Tymienieckiego, Kilińskiego i Milionową, gdzie powstaje Fuzja – nowy projekt Echo Investment. Sercem tego terenu jest zabytkowa, secesyjna elektrownia projektu inżyniera Alfreda Frischa, która wkrótce zyska nowe oblicze. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://niaiu.pl/