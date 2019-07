Transport publiczny, Warszawa. Skąd i dokąd mieszkańcy stolicy podróżują najczęściej?

Rekrutacja do szkół średnich, Warszawa. Ponad 3 tys. uczniów nie dostało się do żadnej szkoły. "To jest rzeźnia, a nie rekrutacja"

Rekrutacja do szkół średnich, Warszawa. Uczniowie mogą już sprawdzić, czy dostali się do wybranych szkół. W tym roku walka o miejsca jest wyjątkowo stresująca, bo od września do szkół pójdzie podwójny rocznik. Jak poinformował stołeczny ratusz, ponad 3 tys. uczniów nie dostało si...