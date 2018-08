Trasa Łazienkowska ponownie zostanie zamknięta? Były wiceprezydent: decyzja została już podjęta

Wiadukt nad Trasą Łazienkowską wymaga pilnego remontu. Decyzja o tym, by go odnowić zapadła już w 2015 roku, jednak do dziś wiadukt nie został naprawiony. Jacek Wojciechowski podczas konferencji prasowej zaapelował do prezydent Gronkiewicz-Waltz w tej sprawie.

- Bycie prezydentem Warszawy to nie są fajerwerki i obiecywanie kolejnych nierealnych linii metra czy innego rodzaju inwestycji i rozwiązań. Życie miasta jest bardzo bogate, codziennie są nowe problemy i stoimy dzisiaj w miejscu, które takim miejscem problematycznym jest - mówił były wiceprezydent podczas konferencji prasowej.

Wspomniany wiadukt jest jedną z ostatnich elementów drogowej infrastruktury w tak fatalnym stanie. - Trzeba zadbać o infrastrukturę, bo to nie tylko wygoda warszawiaków, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwo - apelował Wojciechowski.

Zdaniem Wojciechowicza, katastrofa wynikająca ze złego stanu mostu wisi w powietrzu. Były wiceprezydent zwołał konferencję w tej sprawie i twierdzi, że most nie nadaje się już do użytkowania. Jeśli faktycznie Trasa Łazienkowska na tym odcinku zostałaby zamknięta, utrudnienia byłyby podobne do tych, kiedy most łazienkowski spłonął na początku 2015 roku. Remont trwał dwa lata.

Emocje w tej sprawie studzą aktualni pracownicy ratusza, którzy uspokajają, że wskazany przez Wojciechowicza fragment trasy nie jest w idealnym stanie, ale zamknięcie oraz remont na razie nie są planowane.