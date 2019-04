Trash Challenge. Podjęliśmy śmieciowe wyzwanie w Parku Młocińskim w Warszawie

Postanowiliśmy posprzątać jeden z warszawskich lasów, bo właśnie tereny leśne są najczęściej zaśmiecane przez ludzi, którzy nie obawiają się konsekwencji za wyrzucanie śmieci. W 2018 roku Lasy Miejskie Warszawa wydały prawie 350 tys. zł na utrzymanie czystości w lasach . - Zleciliśmy sprzątanie 8020 ha, w tym pól rekreacyjnych, gdzie warszawiacy i turyści spotykają się m.in. na piknikach czy wspólnych treningach. Takie miejsca cieszą się ogromną popularnością, dlatego są regularnie sprzątane nawet do 300 razy w ciągu całego roku. W ubiegłym roku służby oczyściły 66 515 szt. koszy na śmieci i wywiozły prawie 400 m3 śmieci wielkogabarytowych . Jednak mimo, że tereny leśne sprzątamy regularnie, ciągle wywozimy stamtąd metry sześcienne odpadów - poinformowały nas Lasy Miejskie Warszawa.

W Polsce akcja nabiera rozmachu również w wersji dla mediów, czyli #trashchallengeMEDIA . I to właśnie "Dziennik Bałtycki", wcześniej nominowany przez "Wirtualną Polskę", rzucił nam wyzwanie, które podjęliśmy błyskawicznie. W sprzątanie zaangażowali się dziennikarze portalu Warszawa.naszemiasto.pl oraz PolskaTimes.pl, a także pracownicy biura reklamy, administracji i marketingu.

Trash challenge, czyli śmieciowe wyzwanie opanowało świat. Zasady akcji są banalnie proste . Ludzie wybierają wyjątkowo zaśmiecone miejsce - park, las, drogę, plażę czy własne podwórko, a następnie publikują w mediach społecznościowych (koniecznie z tagiem #trashtag) zdjęcia „przed” i „po” sprzątaniu. Wszystko po to, by dać dobry przykład innym. Akcja z dnia na dzień stała się światowym viralem. Na Instagramie pod hasztagiem #trashtag opublikowano już prawie 70 tysięcy zdjęć . Z każdą godziną ta liczba zwiększa się.

“Warszawskie lasy są ważnym miejscem codziennego wypoczynku dla mieszkańców stolicy. Jednak ta popularność ma swoją cenę - nasza jednostka dba o utrzymanie czystości terenów leśnych oraz urządzeń turystycznych. Wiosną, latem i jesienią czyścimy je od 5 do 7 razy w tygodniu - podkreślają Lasy Miejskie Warszawa.”

Dzięki wsparciu iTaxi oraz firmy Paclan udało nam się przystąpić do wyzwania. Wybór padł na Las Młociny, do którego pojechaliśmy w mocnym dwudziestoosobowym składzie. Mimo, że przy ścieżce leśnej znajduje się mnóstwo koszy, śmieci porozrzucane były po całym lesie. Uzbrojeni w rękawice, ruszyliśmy do akcji. Kilkadziesiąt worków szybko zapełniło się śmieciami. Park zaśmiecony był głównie szklanymi i plastikowymi butelkami, foliówkami, puszkami i słoikami. Trafiło się też sporo większych fantów - elementy szafy, plastikowa siatka ogrodowa czy kilkumetrowa rura z plastiku. Nie było litości dla żadnego śmiecia. Posprzątaliśmy te rzeczy z terenu lasu i polany rekreacyjnej.

Rzucamy wyzwanie #trashchallengeMEDIA

Zespoły Warszawa.naszemiasto.pl i PolskaTimes.pl wysprzątały fragment Parku Młocińskiego. Teraz czas na następnych. W Lesie Młociny, ale również w innych warszawskich lasach jest jeszcze sporo do zrobienia. Nominujemy więc trzy redakcje z warszawskiego oddziału Polska Press Grupy - Vivi24, Telemagazyn i Motofakty. Zróbcie to lepiej od nas i nominujcie kolejnych!