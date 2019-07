Trendy 2019 – 10 inspiracji do Twojego mieszkania!

Chcesz, aby Twoje mieszkanie zyskało nowy charakter lub po prostu potrzebujesz małej zmiany? Nie musisz przeprowadzać kosztownego remontu. Poznaj 10 gorących trendów na 2019 rok i ciesz się oryginalną aranżacją wnętrz.

1. Pastelowe kolory z mocnym akcentem Wybór odpowiednich kolorów jest prawdopodobnie najważniejszą decyzją dotyczącą kompozycji w mieszkaniu. Można nimi optycznie zwiększyć przestrzeń, rozjaśnić pomieszczenie, nadać mu nowoczesny lub rustykalny charakter, a także zamanifestować swój gust. W 2019 roku wraca moda na pastelowe kolory na ścianach, ale z mocnymi akcentami w postaci wyrazistych dodatków, jak plakat czy grafika na ścianie. Takie połączenie stworzy przytulną atmosferę domowego wnętrza, ale jednocześnie podkreśli indywidualny styl i temperament mieszkańców. 2. Nowoczesna kuchnia i łazienka – nie tylko biała Według wielu osób, w łazience i kuchni powinna dominować biel – ma to symbolizować czystość, ale też rozjaśnić pomieszczenia. Nowoczesne kuchnia i łazienka mogą jednak odejść od tego schematu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zastosować płytki w stalowych kolorach czy odcieniach szarości, które – zestawione z meblami kuchennymi w naturalnym, drewnianym kolorze, nadadzą wnętrzu rustykalny charakter. Wykorzystanie szarości w zimnej tonacji, pozwoli dla odmiany podkreślić surowy, industrialny klimat urządzanego pomieszczenia.

3. Wszechobecna zieleń W nowoczesnym mieszkaniu nie może zabraknąć roślin – zieleń powinna być wszechobecna. Ożywi każdy pokój, sprawi, że będzie przytulniejszy i bliższy naturze. Rośliny pasują tak samo dobrze do każdego stylu i wystroju wnętrza. Warto jednak dostosować doniczki lub osłonki do wystroju, aby zachować spójność całości aranżacji. 4. Sukulenty W kontekście dekoracji roślinami, koniecznie trzeba podkreślić jeszcze jeden bardzo gorący trend – sukulenty. Te rośliny, umieszczone w niewielkich doniczkach, sprawdzą się, jako dekoracja w każdym pomieszczeniu w mieszkaniu - nawet w kuchni czy łazience! Nie są bardzo trudne w utrzymaniu, można łączyć je ze sobą, na przykład na tacach. Stanowią drobne, miłe dla oka akcenty, które nadają wnętrzu wyjątkowego charakteru. 5. DIY i EKO Troska o środowisko powinna być bliska każdemu – można połączyć ją z aranżacją wnętrz własnego mieszkania. Ciekawym pomysłem są ozdoby wykonane samodzielnie z materiałów ekologicznych lub z recyclingu. Wykonanie ozdób, gadżetów i przedmiotów codziennego użytku samodzielnie to nie tylko gorący trend wnętrzarski, ale również świetny sposób na spędzenie wolnego czasu.

6. Naturalne materiały – drewno i kamień Wraz z modą na bycie eko, wróciła też moda na wykorzystanie w aranżacji wnętrz naturalnych materiałów – drewna i kamienia. Jeśli ktoś, z różnych – na przykład finansowych — względów nie chce lub nie może sobie pozwolić na ich wykorzystanie, może użyć zamienników. Zamiast parkietu – paneli z naturalnym wzorem słojów, a zamiast kamienia – płytek z odpowiednią fakturą. Jeśli wybierze się dobrej jakości produkty, trudno będzie dostrzec różnicę. 7. Geometria Gorącym trendem w 2019 roku jest powrót do geometrycznych wzorów. Symetria, kąty proste, foremne bryły – można je dowolnie wykorzystać. Mogą być to wzory na zasłonach, kuliste lampy, foremne kształty poduszek na kanapie – wybór jest naprawdę duży. Wykorzystanie geometrii wprowadza ład i harmonię do każdego wnętrza.

8. Odważne tapety Tapeta przez lata wybierana była raczej ze względu na łatwość montażu i niewygórowaną cenę. Dziś tapety wracają do łask, ale tym razem w charakterze dekoracji mieszkania, w pełnym tego słowa znaczeniu. Zwłaszcza, jeśli postawi się na odważne, kontrastowe wzory – trzeba jednak uważać, żeby nie przesadzić! Tapeta o zdecydowanym, rzucającym się w oczy wzorze, najlepiej wygląda tylko na jednej ścianie. Coraz modniejsze stają się też fototapety – w tym wypadku, trzeba jednak pamiętać, że granica między oryginalnością a kiczem jest dość cienka. 9. Lastryko Lastryko, czyli dekoracyjny beton z grubym kruszywem to prawdziwy hit branży wykończeniowej i jeden z najgorętszych trendów wnętrzarskich 2019 roku. Kiedyś kojarzył się z PRL-owskimi wnętrzami urzędów, ale dzięki wielu możliwościom kolorystycznym, z powodzeniem można zastosować go w mieszkaniu i dzięki temu nadać mu surowego i industrialnego charakteru. Lastryko nie sprawdzi się w każdej przestrzeni, ale odpowiednio dobrane będzie prezentować się zjawiskowo. Do tego jest trwałe i łatwe w utrzymaniu.

10. Modne miejsce – nowe mieszkania na Woli i innych popularny dzielnicach W nowych trendach coraz częściej przykłada się wagę nie tylko do samego mieszkania, ale też do jego lokalizacji. Istotny jest charakter i styl okolicy. W każdym mieście były i są dzielnice modniejsze od innych. W Warszawie są to mieszkania na Woli (na przykład z tej oferty: https://www.lcc.pl/pl/na-woli#o-inwestycji), w Krakowie – na Czyżynach, we Wrocławiu – na Krzykach. Zakup mieszkania w takim miejscu sprawi, że będzie się zawsze blisko najważniejszych wydarzeń – kulturalnych czy rozrywkowych. Trendy we wnętrzach 2019 – wybierz coś dla siebie Wymienione wyżej trendy często ze sobą współgrają, choć zdarza się, że wzajemnie się wykluczają. Nie jest wymagane, aby zastosować je wszystkie w swoim mieszkaniu, którego styl stałby się wtedy– delikatnie mówiąc – zbyt eklektyczny. Lepiej przyjrzeć się im, wybrać te, które trafiają w Twój gust i charakter, a potem dostosować je do własnych potrzeb. Głównym celem przy dekoracji i aranżacji wnętrz powinien być przede wszystkim Twój komfort i dobre samopoczucie.

polecane: FLESZ: Mieszkania drożeją, ale chętnych nie brakuje.