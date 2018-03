Dziewięć lat temu, z inicjatywy popularnych artystów - Emiliana Kamińskiego i jego żony Justyny Sieńczyłło powstał Teatr Kamienica . W tym miesiącu, z okazji urodzin teatru przygotowano premierę sztuki „Tresowany mężczyzna”. Spektakl, za którego reżyserią stoi zespołowa praca jego twórców, swoją premierę będzie miał 16 marca w Warszawie.

„Tresowany mężczyzna” to sztuka, która powstała na podstawie bestsellerowej powieści „Der dressierte Mann”, niemieckiej pisarki Esther Vilar. Nowość w repertuarze Teatru Kamienica opowiada o kobietach, mężczyznach i relacjach damsko – męskich. Ubrana w żartobliwe dialogi, przedstawia prawdziwe sytuacje z życia par. Dla kobiet to przyspieszony kurs „wychowania” mężczyzny, dla panów natomiast instrukcja jak dbać o kobietę i jednocześnie o siebie.- Bohaterowie sztuki, Helena i Sebek to para młodych ludzi, którzy pracują w tej samej firmie. Ich relacje komplikują się, gdy ona dostaje propozycję awansu. Choć Sebek chce być twardym i stanowczym mężczyzną, otoczony przez kobiety – swoją wybrankę, mamę i przyszłą teściową, ma z tym ewidentny problem – zapowiada Justyna Sieńczyłło, która w spektaklu odgrywa rolę Genowefy Szarek-Cudniewicz.W rolę głównych bohaterów wcielają się Marta Chodorowska znana z takich seriali jak „Ranczo”, czy „Pierwsza miłość” oraz Adam Serowaniec, warszawski aktor teatralny. Na scenie wystąpi także Justyna Sieńczyłło, która serca publiczności zdobyła głównymi rolami w takich spektaklach jak: „Wiera Gran” i „Noc Gwiazdy”. W sztuce zobaczyć można również Katarzynę Kwiatkowską, której popularność przyniosły występy kabaretowe w programie „Szymon Majewski Show”. Teatr Kamienica to miejsce, które z założenia miało promować kulturę wyższą, ale też edukować i pomagać. Dziś jest bijącym sercem na mapie kulturalnej Warszawy, a spektakle Kamienicy są doceniane przez publiczność z całej Polski.Marzec w Teatr Kamienica to zatem miesiąc wyjątkowy. W tym miesiącu repertuar teatru bogaty będzie w ponad 50 spektakli dedykowanych zarówno dorosłym, jak też dzieciom i młodzieży. Na deskach teatru, oprócz premierowego „Tresowanego mężczyzny” zobaczyć będzie można takie spektakle jak między innymi: „SPA, czyli Salon Ponętnych Alternatyw”, „Lekko nie będzie”, „Via-gra”, „Intryga”, „Trzecia młodość Bociana”, czy „Wszystko o mężczyznach”. Wśród tytułów dla dzieci i młodzieży znajdą się na przykład: „Calineczka”, „Pan Tenorek i błękitny balonik”, „Ania z Zielonego Wzgórza oraz „My dzieci z dworca zoo” i „Dopalacze. Siedem stopni donikąd”.