Trwa święto Sukkot. W Warszawie pojawiły się namioty upamiętniające wyjście Żydów z Egiptu

23 września Żydzi rozpoczęli obchody święta Sukkot, obchodzonego tradycyjnie 5 dni po święcie Jom Kipur. Oba te święta związane są z budową charakterystycznych szałasów. - Siedzimy, mieszkamy, wykonujemy szereg czynności, normalnie wykonywanych w domu, w szałasie.Trwa to 7 dni w Izraelu, 8 dni poza jego granicami. Tora dodaje do tego uzasadnienie. Chodzi o upamiętnienie wyjścia Żydów z Egiptu. Wyjście z Egiptu to nie tylko jednorazowe wydarzenie. To cały okres pobytu na pustyni aż do momentu, gdy naród żydowski wszedł do Ziemi Obiecanej. To upamiętnienie bożej troski o naród żydowski, zapewnianie mu cienia, ochrony przed wrogami, dzikimi zwierzętami. Bóg nas wyprowadził i dbał o nas - wyjaśnia rabin Szalom Ber Stambler.

Szałasy stanęły przy muzeum Polin oraz przy siedzibie wspólnoty Chabad Lubawicz. Oprócz nich, nieodłącznym elementem święta Sukkot jest rytuał potrząsania czterech gałęzi roślin: Lulaw (gałąź palmy daktylowej), hadas (gałąź mirtu), etrog (owoc z rodziny cytronów), arawa (dwie gałązki wierzby). Każda z gałęzi symbolizuje inny typ członka żydowskiej wspólnoty. Etrog - owoc pachnący oraz smaczny. To Żyd doskonały - jest wykształcony, zna Torę i stosuje się do jej zaleceń. Gałązka wierzby nie ma zapachu. To człowiek nieszczególnie przestrzegający zasad Tory i również niekoniecznie dobrze wykształcony. Gałąź mirtu ma zapach i nie ma smaku. Symbolizuje człowieka, który przestrzega zasad tory, ale nie kształci się i nie studiuje ksiąg. Lulaw to człowiek, którego Tora ciekawi, ale który niekoniecznie chce wykonywać jej zalecenia. W święto Sukkot te cztery typy osobowości spotykają się razem, podczas jednych obchodów. Co wieczór Żydzi spotykają się także, by być ze sobą, tańczyć, cieszyć się z bycia razem.

Święto Sukkot trwa przez tydzień, w tym roku jego obchody przypadają na tydzień od 23 do 30 września.