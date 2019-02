Trwają kolorowe ferie z LEGO® Star Wars™ w Galerii Północnej w Warszawie

Wraz z rozpoczęciem ferii Galeria Północna zaprasza do wspólnej zabawy wszystkich lubiących ciekawe wyzwania i układanie konstrukcji z najbardziej znanych klocków świata. W pierwszej nowoczesnej galerii na Białołęce wyjątkowe atrakcje czekają zarówno na fanów LEGO® i Star Wars™, jak i całe rodziny. Każdy z uczestników bez względu na wiek może wziąć udział w niezwykłych animacjach – stworzyć własny pojazd kosmiczny, przystąpić do sobotnich konkursów z atrakcyjnymi nagrodami i dać się porwać przez świat wirtualnej rozrywki. Specjalne strefy czekają także na młode damy i najmłodszych gości Galerii Północnej. Interaktywna zabawa poruszy wyobraźnię – z tysięcy klocków LEGO® powstaną niezwykłe pojazdy kosmiczne i dwumetrowe postaci bohaterów sagi Star Wars™. Animacje LEGO® Star Wars™ dostępne są przez sześć dni w tygodniu, z pominięciem niedzieli 10 lutego. Od poniedziałku do piątku do dyspozycji gości będą stanowiska z klockami i wystawa kolekcji LEGO® Star Wars™. W sobotę w godzinach 12.00-18.00 Galeria Północna zamieni się w arenę rywalizacji pomiędzy wielbicielami kosmicznych konstrukcji z klocków. Na najbardziej pomysłowych twórców czekają atrakcyjne nagrody – zestawy klocków LEGO® Star Wars™!

Połączenie dwóch ulubionych marek – LEGO® i Star Wars™ zapewni wszystkim gościom Galerii Północnej niezapomniane wrażenia. Strefa wypełniona animacjami zlokalizowana zostanie na parterze galerii,

w pasażu wzdłuż ul. Trakt Nadwiślański. Od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia centrum na fanów klocków LOGO® i wielbicieli Star Wars™ czekają:

- Strefa Główna z wielką planetą LEGO® i stanowiskami z klockami LEGO® Star Wars™, w której uczestnicy będą mogli zbudować własny statek kosmiczny;

- Strefa Foto, a w niej spotkanie z najsłynniejszym duetem droidów w galaktyce o rzeczywistych wymiarach i specjalna strefa selfie dla wyjątkowych zdjęć z ulubionymi bohaterami;

- Strefa Wystawowa, czyli ekspozycja figur LEGO® Star Wars™. W gablotach pojawią się modele

z serii MICROFIGHTERS, popularne postaci inspirowane serią Star Wars™ oraz największy w historii model Sokoła Millennium z serii LEGO® STAR WARS™ Ultimate Collector Series;

- oraz Strefa LEGO® FRIENDS® zaprojektowana specjalnie z myślą o dziewczynkach, na które czeka możliwość budowania z ulubionych klocków pod okiem animatorów oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć z ulubionymi postaciami LEGO® FRIENDS®;

W sobotę, 9 lutego w godzinach 12.00-18.00 na uczestników czekają dodatkowo:

- W Strefie Głównej konkursy na najbardziej pomysłowy statek kosmiczny, stworzony z klocków LEGO® Star Wars™. W godzinach 12.00-18.00 uczestnicy zbudują Wielka Flotę LEGO®. Wszystkie statki kosmiczne stworzone w ramach Floty mogą wziąć udział w konkursie, autor najciekawszej maszyny zostanie wyłoniony o każdej pełnej godzinie. W każdej rudzie przyznanych zostanie także 7 nagród dodatkowych;

- Strefa Wielkich Figur, w której od godziny 12.00 goście pod okiem animatorów będą budowali dwumetrowe postaci Dartha Vadera lub mistrza Yody z ponad 20 000 klocków LEGO®!

Od poniedziałku do soboty do dyspozycji najmłodszych gości jest Strefa LEGO® Duplo®, będąca ciekawym pomysłem na spędzenie wolnego czasu z dziećmi już od 18 miesiąca życia. Na maluchy czeka basen wypełniony klockami a na całą rodzinę możliwość zrobienia uroczych pamiątkowych zdjęć na motorku LEGO® Duplo® wykonanym z klocków. Doświadczeni animatorzy będą służyli swoją pomocą, zapewnią dzieciom rozrywkę dostosowana do ich wieku i zachęcą do uczestnictwa nawet najbardziej nieśmiałe dzieciaki.