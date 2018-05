Rafał Trzaskowski, jeden z faworytów wyścigu o fotel prezydenta Warszawy, nie jest entuzjastą wybudowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma stanąć w Baranowie pod Warszawą. Polityk Platformy Obywatelskiej twierdzi, że aktualny stan lotnisk całkowicie wyczerpuje potrzeby Warszawy. Dalsza część artykułu poniżej.

Centralny Port Komunikacyjny to jedna z największych inwestycji w historii naszego kraju. Ma zostać wybudowany w Baranowie, tuż przy autostradzie A2 - 40 kilometrów od miasta. Jego teren ma objąć ok. 30 km kwadratowych. Co prawda nie rozpoczęto jeszcze jego budowy, ale plany zakładają, że pierwsze samoloty polecą stamtąd za 10 lat.Rafał Trzaskowski, który może zastąpić Hannę Gronkiewicz-Waltz na stanowisku prezydenta Warszawy, od kilku tygodni prowadzi już kampanię wyborczą, w ramach której spotyka się z mieszkańcami stolicy. Jeden z nich zapytał go o opinię na temat CPK.- Mamy gigantomanię PMM, który proponuje lotnisko w szczerym polu. W Berlinie udało się po latach, i będziemy mieli lotnisko, które..no trudno będzie z nim konkurować. Mamy Okęcie, mamy lotnisko w Modlinie, i to absolutnie Warszawie wystarczy - odpowiedział Trzaskowski.Centralny Port jest inwestycją centralną i prezydent Warszawy, nawet jeśli zostanie nim Trzaskowski, nie będzie miał dużego wpływu na jej przebieg. Lotnisko w Baranowie ma służyć przede wszystkim rozwojowi Polskich Linii Lotniczych, które przy obecnej ograniczonej przepustowości warszawskiego Okęcia, nie mają już możliwości ekspansji. Nowe lotnisko takie szanse by stworzyło, a sam LOT umocniłby swoją pozycję na międzynarodowym rynku przewoźników.Projekt stworzenia nowego portu w Baranowie jest dopiero w początkowej fazie. Nie wszyscy mieszkańcy samego Baranowa są przychylni temu pomysłowi i niewykluczone, że wkrótce w tej sprawie odbędzie się referendum.