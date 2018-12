Trzaskowski obiecuje bezpłatne żłobki i dopłaty do opieki w prywatnych placówkach. W Warszawie mają powstać kolejne miejskie żłobki

Znalezienie miejsca dla dziecka w publicznym żłobku to dla rodziców z Warszawy wciąż duży problem. Z kolei zapisanie do prywatnej placówki wiąże się często z bardzo wysokimi opłatami. Pomoc w tej sprawie obiecał prezydent Rafał Trzaskowski. W otwartym niedawno na Bielanach nowym miejskim żłobku zapewniał, że pracuje nad wdrożeniem nowych rozwiązań, m.in. bezpłatną opieką w miejskich żłobkach i dopłatami do opieki w placówkach prywatnych.

– Od września przyszłego roku zagwarantujemy bezpłatną opiekę w miejskich żłobkach. Przygotuję projekty uchwał, wdrażające nowe zasady - jeżeli dzieci nie znajdą miejsca w publicznym żłobku, miasto będzie mogło dopłacić do opieki w żłobkach prywatnych, bez ograniczeń wynikających z zarobków rodziców – mówił w środę Rafał Trzaskowski podczas spotkania z rodzicami w żłobku, który niedawno został otwarty na Bielanach. – Równolegle przyspieszę program rozbudowy miejskich żłobków. W 2019 roku rozpoczniemy proces planowania budowy kolejnych nowych placówek.

Nowe żłobki w Warszawie już w przyszłym roku

Miasto obecnie zapewnia opiekę dla prawie 8 tys. dzieci w miejskich i niepublicznych żłobkach, które są dofinansowane przez urząd miasta. Od 2006 r. w Warszawie powstało 41 nowych placówek, a w przyszłym roku otwartych zostanie sześć kolejnych: dwie na Ursynowie i po jednej w Wesołej, Wilanowie, Ursusie i na Woli.

Nowy żłobek na Bielanach

Nowa miejska placówka na ul. Tołstoja 2, którą w środę odwiedził Rafał Trzaskowski, przyjęła już 150 dzieci, a niedługo dołączy do niej kolejnych 30. Nowoczesne, kolorowe sale zostały wyposażone w zabawki wspierające rozwój najmłodszych. Do dyspozycji maluchów jest też pokój z krzywymi lustrami, a także plac zabaw. Koszt inwestycji to 9 mln złotych.