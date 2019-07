Trzaskowski w ogniu poważnych oskarżeń. Prokuratura bada kulisy kampanii prezydenta Warszawy

Jako pierwszy o sprawie poinformował portal Onet.pl. Według doniesień serwisu, Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim prześwietla kulisy finansowania kampanii Trzaskowskiego sprzed 10 lat. Istnieje podejrzenie, że obecny prezydent Warszawy 10 lat temu przyjął sporą sumę pieniędzy na finansowanie kampanii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chodzi o 150 tys. zł, które Trzaskowskiemu podarować miał znajomy biznesmen.

Autorem tych doniesień jest Michał Dzięba, były pracownik Platformy Obywatelskiej. Pierwsze zawiadomienie złożył w momencie, kiedy obecny prezydent stolicy dopiero ubiegał się o objęcie tego stanowiska. Wówczas w rozmowie z Kamilem Dziubką - dziennikarzem Onetu, Dzięba otwarcie mówił, że jego celem jest wyeliminowanie Rafała Trzaskowskiego z życia publicznego.

Co ciekawe, stołeczna prokuratura nie zdecydowała się wtedy na wszczęcie śledztwa. Po roku sprawa miała zostać przekazana do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, co potwierdził jej rzecznik. Decyzję tłumaczono natłokiem pracy jednostki warszawskiej.