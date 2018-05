Poprzednie edycje konkursu Supermechanik cieszyły się zainteresowaniem ponad trzech tysięcy mechaników samochodowych z całej Polski. Rozpoczęła się właśnie jego trzecia edycja pod szyldem ELIT Polska. Pierwszy etap konkursu Supermechanik ELIT 2018 potrwa od kwietnia do końca czerwca.

Podobnie jak w poprzednich edycjach bazuje on na platformie internetowej – choć pod zmienionym adresem- www.supermechanikelit.pl Każdy zarejestrowany uczestnik ma do rozwiązania test złożony z losowo wybranych czterdziestu pytań wielokrotnego wyboru. Dodatkowo ta sama osoba ma do dyspozycji dziesięć prób, z których zaliczona będzie ta z największą liczbą poprawnych odpowiedzi udzielonych w jak najkrótszym czasie. Swoją szansę można zwiększyć przez kolejne podejścia. Będą one przyznane po osiągnięciu miesięcznych progów zakupowych w sieci ELIT Polska. Ich wysokość ustalana jest indywidualnie podczas procesu rejestracji.– Dwie poprzednie edycje konkursu Supermechanik przerosły nasze założenia, zarówno pod kątem liczby uczestników, jak i wiedzy, którą zaprezentowali na poszczególnych etapach. To właśnie ze względu na nich zdecydowaliśmy się na kontynuację, po zmianach właścicielskich, pod szyldem ELIT Polska – mówi Piotr Stopczyk, prezes ELIT Polska – Dotychczasowa formuła konkursu spodobała się uczestnikom, ale też uważnie słuchaliśmy opinii i sugestii. Stąd kilka drobnych zmian, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią finałową rywalizację.Do kolejnego etapu awansuje stu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów i wykonali założony plan zakupów. Wszyscy spotkają się na pisemnym teście, w którym również będą musieli odpowiedzieć na pytania wielokrotnego wyboru. Po godzinnym sprawdzianie dziesiątka najlepszych mechaników zakwalifikuje się do półfinału. Następnie uczestnicy konkursu staną do próby „Dwóch z dziesięciu”, której formuła nawiązuje do telewizyjnego formatu „Wielki test wiedzy”. Każda osoba wylosuje po dwadzieścia pytań, zaś na odpowiedzi przeznaczono po pięć sekund na każde. Na podstawie zdobytych punktów (1 pkt. za dobrą odpowiedź, 0 pkt. za brak, -1 pkt. za błędną) wyłonionych zostanie dwóch finalistów. Ich zadaniem będzie naprawa samochodu – dwóch identycznych modeli z tą samą usterką – w jak najkrótszym czasie. Nagrodą główną dla Supermechanik ELIT pozostaje Opel Astra, za drugie miejsce przyznany zostanie voucher o wartości 5 tysięcy złotych na zakup sprzętu warsztatowego w ELIT Polska.Triumfatorem pierwszej edycji konkursu Supermechanik AD 2016 został Łukasz Szostakiewicz z serwisu „Auto Naprawa” z Włodawy. W kolejnej tytuł Supermechanik AD 2017 zdobył Rafał Brzyszko z Zakładu Mechaniki Pojazdowej w miejscowości Rudka koło Krasnegostawu.Partnerami głównymi konkursu Supermechanik ELIT 2018 są Castrol Edge, Schaeffler (ze swoimi markami LUK, INA i FAG) oraz marka Starline, zaś wsparcie merytoryczne zapewniają BETiS i HaynesPro. Konkurs wspierają także Centra/Exide, Champion, Denso, Gates, Goodyear, King Tony, K2, KYB, Magneti Marelli, Nissens, Optimal, SWAG, Textar, Valeo oraz Virage Moje Auto.Źródło: http://elit-news.pl/