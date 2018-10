Trzej piraci drogowi z Polski spowodowali tragedię na słowackiej drodze. Jeden z nich miał rejestrację z Warszawy

W Warszawie otwiera się unikalny park rozrywki. To trzeci taki obiekt na świecie [ZDJĘCIA]

red.

Jeśli klasyczne gry miejskie to dla Was za małe wyzwanie, już wkrótce będziecie mieli okazję do spróbowania czegoś nowego. W centrum handlowym Blue City otworzy się TEPfactor – unikalny koncept rozrywki zespołowej. Zobaczcie zdjęcia ze środka. Dalsza część artykułu poniżej.