Chłopiec znajdował się w domu pod opieką 24-letniej matki. Ojciec dziecka był w tym czasie w pracy. Nie znane są jeszcze dokładne okoliczności wypadku, policja potwierdza jedynie, że maluch wypadł z okna, oraz że w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Wedle relacji Polsat News matki chłopca nie udało się przesłuchać. Jest w szoku. W chwili wypadku była trzeźwa. Jak narazie, wszystko wskazuje na to, że był to nieszczęśliwy wypadek.

Artykuł będzie aktualizowany.