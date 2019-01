Trzy miesiące we włoskim miasteczku za darmo. Airbnb oferuje pracę marzeń

Kto z nas nie marzy o urlopie we Włoszech, szczególnie kiedy za oknem panuje nieprzyjemna aura? A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym? Airbnb oferuje nam trzy miesiące we włoskim miasteczku. I to zupełnie za darmo. Co szczęśliwi wybrańcy będą tam robić? Dalsza część artykułu poniżej.