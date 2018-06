Udział w zorganizowanej grupie przestępczej czy pranie brudnych pieniędzy. Takie m.in. zarzuty usłyszało już 50 podejrzanych. Za nami kolejna akcja funkcjonariuszy likwidujących nielegalne "kasyna" w regionie. Dalsza część artykułu poniżej.

Policjanci z Zarządu w Warszawie CBŚP (Centralne Biuro Śledcze Policji), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach już od ponad roku prowadzą śledztwo w sprawie organizacji zbiorowego uczestnictwa w grze na automatach poza kasynami, bez wymaganych pozwoleń.Podczas kolejnej akcji likwidowali trzy nielegalne "kasyna". Zabezpieczyli 15 automatów do gier o niskich wygranych, a także zatrzymano dwie osoby. W sumie w toczących się śledztwie udało się zatrzymać 50 osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy oraz organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze na automatach poza kasynami bez wymaganej koncesji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Co więcej, śledczy zabezpieczyli mienie na łączną kwotę ponad 2 mln zł.Jak przypomina CBŚP jedną z największych akcji w tej sprawie przeprowadzono w marcu tego roku. Wzięło w niej udział ponad 150 funkcjonariuszy i zatrzymano 22 osoby. Kolejne trzy doprowadzono do prokuratory z zakładów karnych, gdzie odbywają kary za inne przestępstwa. W Warszawie i Siedlcach zlikwidowano cztery lokale z nielegalnymi maszynami do gier o niskich wygranych, a także zabezpieczono 31 automatów.