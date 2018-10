Trzy pary powalczą o duże pieniądze! [odcinek 6, "Postaw na milion"]

[patronat NaM]

W programie wezmą m.in. Joanna Zagórska i Piotr Zagórski z Warszawy. Małżeństwo, o którym można powiedzieć tylko jedno – zakochani! Jola i Piotr przed laty poznali się w autobusie. Jeździli do pracy tą samą linią i wpadli sobie w oko. Joanna to miłośniczka muzyki – od klasycznej po nowoczesną. W młodości śpiewała w chórze, a jej życie zawsze wypełniały dźwięki. Od zawsze chciała zostać wokalistką – to jej niespełnione marzenie. Interesuje się urodą i zdrowym stylem życia. Lubi gotować. Komponując przepisy, stara się dobierać zdrowe składniki. Miesza smaki różnych kuchni.

Piotr, w przeciwieństwie do żony, nie lubi i nie umie gotować. W weekendy chętnie wraz z rodziną gra w makao. Lubi wędkować i majsterkować. Ich wspólne marzenie to podróże.

Mama i córka

Druga para, która weźmie udział w teleturnieju, to Małgorzata i Karolina Łach z Jastrzębia Zdroju. Oprócz więzów krwi łączy je również podobne poczucie humoru i jakaś szczególna energia, która pozwala im dobrze się czuć ze sobą. To mama i córka, a są jak najlepsze przyjaciółki.

W wolnych chwilach Małgorzata lubi czytać thrillery psychologiczne oraz kryminały. Uwielbia Harrisona Forda i stare, polskie seriale, np. "Stawkę większą niż życie” i „Alternatywy 4”. Lubi też teleturnieje, programy śniadaniowe. Jeśli chodzi o sport, to jej pasją jest jazda na nartach, łyżwach i siatkówka. Praca z młodymi to jej pasja. Koordynuje projekty unijne, dzięki którym uczniowie mogą wyjeżdżać na staże zagraniczne w ramach programu Erasmus.

Z kolei Karolina interesuje się animacją w filmach i uwielbia grać w gry. Lubi kuchnię azjatycką, ale sama nie gotuje. Interesuje się historią partii politycznych w Polsce i USA. Najciekawsze wydają jej się lata 20. ubiegłego wieku, dlatego czyta książki i ogląda filmy opowiadające o tym okresie

Przyjaciele

Trzecia para to przyjaciele - Arkadiusz Suchomski i Kamil Więcek (Sępólno Krajeńskie). Miłośnicy mitologii greckiej i rzymskiej. Bardzo towarzyscy, otwarci, nastawieni na dobrą zabawę w programie. Arkadiusz pomimo swojego wykształcenia (finanse) oraz zawodu, jaki wykonuje, ukończył kurs trenera personalnego i z powodzeniem prowadzi zajęcia fitness dla kobiet.

Kamil z kolei lubi czytać książki, ale też uprawia sport, kiedyś była to siatkówka, a teraz gra w bule. I w tej pasji realizują się wspólnie z Arkiem. Jeżdżą na zawody i odnoszą sukcesy. Marzenie też mają wspólne. Jest to wyjazd do Australii.