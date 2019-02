Winosfera ma również w sobie coś bardzo wyjątkowego. Mieści się w niej legendarne, opisane przez Tyrmanda w "Złym" Kino Czary. To właśnie w tym kinie pojawi się wydarzenie niespotykane – "Trzy sfery w Kinie Czary". Warsztaty odbędą się pod okiem sommelierów, którzy poprowadzą tematyczne degustacje. Kieliszek w dłoni, film na ekranie i emocje unoszące się w powietrzu. Trzy pomysły na ugryzienie wina, trzy sfery – Wino na co dzień, Wino na Płótnie i Wino na mapie – trzy filmy, trzy degustacje i o wiele więcej niż trzy kieliszki wina! Bilety w cenie już od 40 PLN, co daje szansę na odwiedzenie wszystkich trzech warsztatów.

Warto przyjąć zaproszenie, rozejrzeć się po sklepie, zajrzeć do specjalnie przygotowanego menu w restauracji i dać się wciągnąć w czarodziejski świat wina w Kinie Czary. Winosfera to wielka przestrzeń, gdzie znajdzie się miejsce dla każdego spragnionego wrażeń i wina.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1179039208925576/?event_time_id=1179039218925575