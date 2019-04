Trzynasta emerytura przyjęta. Emeryci dostaną dodatkowe pieniądze. Na ile mogą liczyć?

Trzynasta emerytura przyjęta.To co znaczy?

Emerytura plus to nowy, przedwyborczy program partii rządzącej. Jednorazowe wsparcie ma pomóc seniorom, którzy często otrzymują niewielkie emerytury (najniższa to 1100 zł). Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

Zgodzie z zapowiedziami każdy emeryt dostanie 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł netto. W sumie z programu emerytura plus skorzysta 9,8 mln osób (prawie 7 milionów emerytów i 2,8 miliona rencistów). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 miliarda złotych. Świadczenia nie obejmuje egzekucja komornicza.

Wypłaty z programu emerytura plus mają zostać przelane na konta w maju, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zaplanowanymi na 23-26 maja 2019.

Kto otrzyma pieniądze?

emerytury i renty w systemie powszechnym

emerytury pomostowe

świadczenia i zasiłki przedemerytalne

emerytury i renty rolników, służb mundurowych

renty socjalne

osoby pobierające matczyną emeryturę

nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

renty inwalidów wojennych i wojskowych.

POLECAMY TEŻ: